Tvingas till ingrepp – missar premiären

Oscar Lawner missar Karlskogas seriepremiär.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Med både Jonatan Harju och Elias Ekström långtidsskadade har BIK Karlskoga ett skadeläge som ställer till det inför premiären av Hockeyallsvenskan. Ett faktum som gjort att man även lånat in Oscar Holmertz och Melvin Nilsson från Linköping.

Nu kommer en uppdatering kring en annan spelare med LHC-koppling.

Den 25-årige forwarden, Oscar Lawner, som haft en känning av en gammal skada under försäsongen, kommer inte att komma till spel i grundseriens första match, 18 september, mot Kalmar.

– Inom kort kommer Oscar Lawner att genomgå ett enklare ingrepp till följd av en tidigare skada. Förhoppningen är att han ska vara tillbaka i spel under oktober, säger Edwin Lindström, fys och rehabansvarig, i klubbens kanaler.

Efter de sex första SHL-matcherna i fjol lämnade Oscar Lawner LHC. Valet föll då på Västerås och hela 17 mål och 17 assist följde under grundseriens 47 framträdanden. Det är också detta den SHL-rutinerade forwarden nu tagit med sig till Bofors på ett avtal till 2028.