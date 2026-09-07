Hockeyallsvenskan

Tvingas till ingrepp – missar premiären

Publicerad 07 september 2026 18:03
Simon Eld
Simon Eld
Följ HockeySverige påGoogle news

BIK Karlskoga får klara sig utan ett av sina nyförvärv i den Hockeyallsvenska premiären. Oscar Lawner kommer att genomgå ett ingrepp och kommer därmed bli borta från spel.
– Ett enklare ingrepp till följd av en tidigare skada, säger klubbens Edwin Lindström.

Oscar Lawner missar Karlskogas seriepremiär.
Oscar Lawner missar Karlskogas seriepremiär.
Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Med både Jonatan Harju och Elias Ekström långtidsskadade har BIK Karlskoga ett skadeläge som ställer till det inför premiären av Hockeyallsvenskan. Ett faktum som gjort att man även lånat in Oscar Holmertz och Melvin Nilsson från Linköping. 

Nu kommer en uppdatering kring en annan spelare med LHC-koppling. 

Den 25-årige forwarden, Oscar Lawner, som haft en känning av en gammal skada under försäsongen, kommer inte att komma till spel i grundseriens första match, 18 september, mot Kalmar.

– Inom kort kommer Oscar Lawner att genomgå ett enklare ingrepp till följd av en tidigare skada. Förhoppningen är att han ska vara tillbaka i spel under oktober, säger Edwin Lindström, fys och rehabansvarig, i klubbens kanaler.

Efter de sex första SHL-matcherna i fjol lämnade Oscar Lawner LHC. Valet föll då på Västerås och hela 17 mål och 17 assist följde under grundseriens 47 framträdanden. Det är också detta den SHL-rutinerade forwarden nu tagit med sig till Bofors på ett avtal till 2028.

Source: Oscar Lawner @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

BIK Karlskoga