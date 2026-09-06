Oscar Holmertz och Melvin Nilsson lånas ut av LHC.

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"Vi kör försäsongen och kommer inte att låna ut någon som det ser ut just nu", sa Ante Karlsson när han i juli menade att både Oscar Holmertz och Milton Carpenhammar skulle få chansen i Linköping HC under försäsongen.

Nu står det klart att den förstnämnde, född 2008, skickas iväg till Hockeyallsvenskan och BIK Karlskoga.

Under söndagen meddelar SHL-klubben att löftet med meriter från juniorlandslagen kommer att lånas ut tillsammans med den två år äldre backen Melvin Nilsson. Båda har fått visa upp sig under sommaren, men ansluter nu till Bofors-klubben redan på måndag.

Nilsson var även iväg till Almtuna under försäsongen. Ändå stärker han nu Karlskoga knappt två veckor innan premiären i andradivisionen.

– Vi har ett skadeläge i truppen som gör att vi behöver bredda laget. Oscar och Melvin är två intressanta spelare som vi nu får möjlighet att ha hos oss och ge en chans att komma in i vår miljö, säger HA-lagets sportchef Torsten Yngveson i ett uttalande.

Karlskoga får in två landslagsmeriterade löften

Med 36 poäng (13+23) var Oscar Holmertz näst bästa poängplockare i Linköpings U20 förra året. Samtidigt fick han chansen i SHL vid elva tillfällen, och förbereddes för att kunna bidra även som ytterforward. Även året innan snittade den egna produkten runt en poäng per match i U20, och var en av de mest produktiva i U17-landslaget.

Melvin Nilsson, från början från Värmdö och Nacka, har även han varit innen i juniorlandslagen. Senast, förra året, var det som en av många backar som försökte göra anspråk på platserna i JVM-truppen. I SHL blev det 20 ombytta matcher.

För Karlskoga innebär detta en sjunde back i truppen, samt en 14:e forwardsplats fylld. Då ska det dock nämnas att de egna U20-spelarna, födda 2007, Karl-Alfred Järås och Douglas Sättermann, räknas in.

– Det är värdefullt för oss att få se spelare på nära håll och hur de fungerar i vår miljö. De kommer in och konkurrerar om en plats, så får vi se hur det utvecklar sig framöver, säger Yngveson om Holmertz och Nilsson.

