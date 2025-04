Doldisen tar över Mora: ”Passar väldigt bra”

Mora IK har gjort klart med sin nya huvudtränare.

Det blir Oscar Dahlgren, 33, som tar över dalaklubben.

– Vi känner att han passar väldigt bra in på den kravprofil vi sökte, säger sportchef Andreas Hägglund.

Oscar Dahlgren är klar som ny huvudtränare för Mora IK. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Mora IK har redan tackat av Daniel Hermansson som lämnar efter många år i klubben och han väntas i stället att ta över Skellefteå AIK i SHL.

Nu har den allsvenska föreningen gjort klart med sin nya huvudtränare. Det blir Oscar Dahlgren, som närmast kommer från Örebros J20-lag, som tar över Mora i HockeyAllsvenskan.

– Jag har fått en jättebra bild av Mora från folk som varit här tidigare och berättat hur det är. Jag har höga förväntningar och höga krav på mig själv också. Jag ser väldigt mycket fram emot att få göra den här resan med Mora IK, säger Dahlgren på klubbens hemsida.

Oscar Dahlgren började som tränare i SDE Hockeys J18-lag i början av 2010-talet. 2015 gick han sedan till AIK för att träna i klubbens J20-lag men 2018 plockades han upp av Örebro där han först blev assisterande tränare för J20-laget för att sedan ta över från och med 2020. Dahlgren har då gjort ett hyllat jobb med Örebros juniorer då många har utvecklats bra och tagit kliv uppåt i sina karriärer under hans ledning.

– Vi är väldigt glada att få in Oscar som ny huvudtränare i Mora IK. Vi känner att han passar väldigt bra in på den kravprofil vi sökte. Han är väldigt driven och kompetent samt har under många år i Örebro bevisat att han är både taktiskt kunnig och duktig på att få spelare att ta nästa kliv i sina karriärer. Jag känner mig väldigt trygg med Oscar och det ska bli väldigt spännande att låta honom styra A-lagets resa framåt, säger Moras sportchef Andreas Hägglund.

Oscar Dahlgren, som även har varit assisterande förbundskapten för Damkronorna i VM 2019, har skrivit på ett treårskontrakt med Mora som gäller till 2028.