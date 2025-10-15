Det går fort i hockey – under gårdagen meddelade Västerås att centern Kim Rosdahl drabbats av en skada som kommer hålla honom från spel en längre tid. På mindre en ett dygn var en ersättare klar i form av 25-åriga Oscar Birgersson.

– Jag vill komma ut och vara fartfylld, spela en smart och fysisk hockey, säger forwarden till Hockeysverige.

På tisdagen lämnade Birgersson Frankrike och på onsdagen blev han klar för spel i Västerås. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Säsongen 24/25 gjorde Oscar Birgersson sin poängbästa säsong någonsin i Hockeyallsvenskan med Tingsryd. Efter säsongen lämnande han för spel i den franska högstaligan med Bordeaux, där det bara blev fem matcher för 25-åringen.

Nu är forwarden klar för en återkomst till Hockeyallsvenskan – den här gången som ersättare för skadade Kim Rosdahl i Västerås.

– Det känns skönt. Min säsongsstart har varit lite hattig så att komma till Västerås och börja om på ny kula, och försöka visa vad man går för ska bli en rolig utmaning, säger Oscar Birgersson.

Kim Rosdahl skadades under söndagens drabbning mellan Västerås och Nybro, och förväntas vara borta till årsskiftet. Västerås agerade snabbt efter beskedet om Rosdahls skada.

– Det har faktiskt gått jäkligt fort. Jag fick höra i söndags att det fanns lite intresse, sen så flög jag hem från Frankrike i tisdags och när jag klev av planet var det i princip klart.

”Resultaten kommer komma”

Västerås har, likt Oscar Birgersson, fått en knackig start på säsongen och ligger för närvarande på plats nummer elva. I sin senaste match mot Nybro föll man med 3-4 i förlängning efter en upphämtning från ett 0-3-underläge.

– Jag har sett lite grann hur det har gått för dem och pratat med Oskar Kvist där också. De spelar ganska bra men har väl kanske inte fått ihop resultaten som man hade velat, men det finns mycket bra och resultaten kommer komma om man fortsätter spela så.

Den 25-åriga forwarden förväntas spela redan ikväll i matchen mot tredjeplacerade Kalmar.

– Jag vill komma ut och vara fartfylld, spela en smart och fysisk hockey. Jag vill bidra så mycket jag kan i båda ändarna, sen får vi väl se vad jag får för position och vad de vill utnyttja mig till. Jag kan ta allt tänkte jag säga.

Påverkar inte provspelarens förutsättningar

Under förra veckan meddelade Västerås att den 22-åriga forwarden Patrick Guay anslutit för att träna med laget i två veckor. Värvningen av Oscar Birgersson ska inte ha påverkat kanadensarens möjligheter att slå sig in i laget enligt Västerås sportchef Niklas Johansson.

– Vi är glada att Oscar ansliter med kort varsel och det påverkar inte något gällande Patrick, skriver han i ett SMS till Hockeysverige.

Source: Oscar Birgersson @ Elite Prospects