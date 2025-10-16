Trym Gran, 24, anslöt till BIK Karlskoga efter en guldsäsong med norska Storhamar – det har dock bara blivit en tävlingsmatch för norrmannen. En skada från förra säsongen spökar och håller honom från spel.

– Jag har spelat på typ 70 procent hela tiden, säger burväktaren till KT-Kuriren.

Trym Gran. Foto: BIK Karlskoga/Skärmdump

Förra året gjorde han succé i norska Storhamar och tog till slut guld med klubben. Den här säsongen har han bara spelat en enda tävlingsmatch i Hockeyallsvenskan för sin nya klubb BIK Karlskoga.

Det var under en träning förra året som olyckan var framme för 24-åriga Trym Gran – menisken gick av. Trots det spelade målvakten och hjälpte laget till ytterligare ett norskt mästerskap. Det var dock inte smärtfritt för Gran.

– Jag åt mer tabletter än vad jag käkade mat. Det blev mycket paracetamol och voltaren, säger målvakten till KT-Kuriren.

”I denna liga är jag inte bra nog på 70 procent”

Gran opererades strax inpå guldet, men smärtan kvarstod och följde med till grannlandet Sverige. Det har endast blivit en tävlingsmatch för Karlskoga och under förra veckan meddelade klubben att målvakten blir borta en längre tid.

– Men jag har hela tiden velat försöka. Jag har varit ny i klubben och ny i landet. Det är klart att jag vill bevisa mig. Jag har spelat på typ 70 procent hela tiden. I denna liga är jag inte bra nog på 70 procent. Jag måste vara 100.

Karlskoga möter Oskarshamn på hemmaplan under fredagen.

Source: Trym Gran @ Elite Prospects