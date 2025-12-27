Två SHL-lånade målvakter möttes mellan Oskarshamn och Vimmerby.

Olof Glifford klev då segrande ur striden och höll nollan i IKO:s 4-0-vinst.

Olof Glifford spikade igen för Oskarshamn. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

När Oskarshamn och Vimmerby möttes under lördagseftermiddagen ställde båda lagen upp med SHL-lån mellan stolparna. För Oskarshamn är Olof Glifford tillbaka sedan ett par veckor tillbaka efter att tidigare ha blivit återkallad av HV71. Vimmerby å sin sida hade fått in Robin Christoffersson igen sedan han återigen blivit utlånad av Leksand när Marcus Gidlöf nu är tillbaka från sin skada.

Christoffersson hade då en hel del att göra i sin återkomst till Vimmerby. Oskarshamn ägde nämligen matchbilden under stora delar av tillställningen. LIF-lånet fick också kapitulera i slutet av första perioden när succéforwarden Herman Träff gav hemmalaget ledningen. Därefter var det en annan Herman, nämligen IKO-kaptenen Herman Hansson, som klev in i handlingarna.

Olof Glifford håller nollan för Oskarshamn

Herman Hansson hade bara gjort ett mål på 27 matcher för Oskarshamn den här säsongen. Men mot Vimmerby klev han fram två gånger om. Hansson gjorde både 2-0 och 3-0 i andra perioden och tredubblade alltså sin målskörd den här säsongen inom loppet av bara 13 minuter. I tredje perioden var det sedan Vimmerby som lyfte upp spelet och skapade en hel del chanser. Olof Glifford fick i stället ta över huvudrollen för Oskarshamn och stoppade alla Vimmerbys lägen.

Precis i matchens slutminut kunde Herman Träff göra sitt andra mål för matchen, och sitt 15:e för säsongen, för att fastställa slutresultatet 4-0 till Oskarshamn. Robin Christoffersson i Vimmerby-målet räddade 27 av 31 skott i förlusten. På andra sidan stod dock Olof Glifford för en felfri insats. Han räddade alla 20 skott som han fick på sig för att hålla nollan i vinsten. Det är hans tredje nolla för Oskarshamn den här säsongen.

Oskarshamn – Vimmerby 4–0 (1-0,2-0,1-0)

Oskarshamn: Herman Hansson 2, Herman Träff 2.

Vimmerby: –

