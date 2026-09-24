Mattias Samuelsson.

På Buffalo Sabres hemsida meddelar klubben att den halvsvenska backen Mattias Samuelsson blir borta på vecka-till-vecka-basis efter ett skott han täckte under natten till onsdag. Man konstaterar att det är en underkroppsskada.

– Backen Mattias Samuelsson, som klev av tisdagens försäsongsmatch efter att ha täckt ett skott, blir borta vecka för vecka med en underkroppsskada, säger tränaren Lindy Ruff.

Samuelsson går in på sin sjunde raka säsong med Buffalo och har varit ett framgångsrikt backpar tillsammans med kapten Rasmus Dahlin.

Noah Östlund gjorde 2 mål

Buffalo lyckades vinna matchen mot Columbus Blue Jackets med 5-1 och Noah Östlund gjorde inte bara säsongen första mål utan även säsongen andra mål, med bara 30 sekunders mellanrum.

Det återstår två försäsongsmatcher för Buffalo mot Detroit Red Wings och Pittsburgh Penguins.