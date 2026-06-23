Oliver Kandergård uppges byta allsvensk klubb igen.

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Förra året gick Oliver Kandergård länge klubblös innan han skrev på för Östersund i början av september. Inför nästa säsong ser forwarden dock inte ut att behöva vänta lika länge för att göra klart med en ny klubbadress.

Oliver Kandergård stod för en stark säsong i fjol med 27 poäng på 49 matcher i Östersund den gångna säsongen. Efter säsongens slut stod det däremot klart att 27-åringen och ÖIK går skilda vägar efter endast en säsong.

Nu uppges Kandergård bli kvar i HockeyAllsvenskan .

Nybro Vikings uppges värva Oliver Kandergård

Enligt Barometern-OT är Oliver Kandergård nära spel i Nybro Vikings från och med nästa säsong. Där väntas han bli den sista pusselbiten in i Nybros lagbygge inför säsongen 2026/27. Han blir därmed den andra spelaren i familjen att spela för Nybro. Hans lillebror Jesper Kandergård spelade nämligen i Nybro Vikings under säsongen 2023/24.

Oliver Kandegård kommer från Arvika men spelade juniorhockey i Leksand . Han fick dock endast vara ombytt i en match för Leksands A-lag i SHL säsongen 2016/17 och lämnade sedan LIF 2018 för att spela seniorhockey. Kandegård gjorde fyra säsonger i Hockeyettan där han etablerade sig som en stark offensiv forward.

Säsongen 2021/22 stod Kandergård för sin bästa säsong med 20 mål och 53 poäng på 43 matcher för Mariestad . Han kom på delad tredjeplats i poängligan och värvades sedan till Almtuna . Forwarden tog steget upp till HockeyAllsvenskan och blev en stabil forward på allsvensk nivå. Hans bästa säsong kom 2024/25 då Kandergård gjorde 30 poäng på 51 matcher och kom tvåa i Almtunas poängliga. Därefter flyttade han sedan till Östersund.

Nu uppges Nybro Vikings bli den tredje allsvenska klubben i Oliver Kandergårds karriär.