Förlorad för AIK? ”Vi för en bra dialog”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I december sipprade det ut uppgifter om att Scott Pooley var klar för Linköping. Nu menar AIK:s sportchef Lasse Johansson att parterna fortfarande för dialog.

– Vi jobbar på det, säger han i klubbens egna kanaler.

Lasse Johansson vill förlänga med Scott Pooley. Foto: Bildbyrån (montage).

Med sex matcher kvar att spela på 2025/26-säsongen är Scott Pooley en poäng ifrån att tangera Richard Gynges rekord i en AIK-tröja i Hockeyallsvenskan. Ändå är det fortsatt oklart var den 31-årige amerikanen spelar sin hockey efter sommaren.

Forwardens kontrakt går ut efter säsongen, men inget har kommunicerats från stockholmsklubben – förrän nu.

Efter att Aftonbladet, i december, menade att forwarden är så gott som överens med Linköping, uttalar sig AIK:s sportchef Lasse Johansson. Detta i klubbens egna podcast ”Studio 1921”.

– Vi för en dialog med Scott Pooley och hela hans familj. Hans flickvän och de två hundarna gillar AIK väldigt väldigt mycket. Vi för en bra dialog, säger Johansson i avsnittet.

Sportchefen berättar samtidigt att han bor granne med stjärnspelaren.

Ny lösning i Linköping: ”Inte hört något”

Uppgifterna om Scott Pooley kom dock innan Linköping gjorde om på sportchefstolen. Peter Jakobsson och Tony Mårtensson har nu bytts ut mot den oerfarna duon Broc Little och Jonas Junland.

– Jag vet att det alltid pratas och spekuleras men jag har inte hört något, sade Pooley själv till Aftonbladet efter uppgifterna publicerats.

– Självklart är målet att spela på högsta möjliga nivå, jag tror att alla hockeyspelare strävar efter det. Så vad som än händer, händer. Men mitt mål just nu är att fokusera på min tid här och hjälpa det här laget att ta sig till SHL och ta det därifrån, fortsatte han även.

Sedan flytten till Sverige, 2022, har amerikanen endast spelat i Hockeyallsvenskan. Först med Björklöven, och nu i AIK de senaste två säsongerna.

Source: Scott Pooley @ Elite Prospects