Oliver Johansson blir borta en tid efter smällen mot MoDo.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Det var i fredagens match mot MoDo som Oliver Johansson fick en smäll och klev av skadad. Han blev först målskytt men kunde sedan inte fullfölja matchen. Därefter har det varit en osäker status på forwarden, som har imponerat under hösten.

Nu kommer AIK med ett första besked om 23-åringens skada.

Via sin hemsida skriver "Gnaget" att Oliver Johansson kommer att missa veckans matcher. Han kommer alltså inte till spel varken i kvällens hemmamatch mot Vimmerby och missar även fredagens toppmöte mot Leksand. Vidare meddelar AIK att Johansson kommer att undersökas närmare senare i veckan för att fastställa en prognos för forwardens skada och framtida comeback på isen.

Oliver Johansson har annars haft en fin start på årets säsong med elva poäng på 14 matcher. Med sina sju mål toppar han därmed AIK:s interna skytteliga så här långt.

Talangen tillbaka för AIK – så är statusen i laget

Glädjande för AIK är dock att talangen Sid Boije är friskförklarad och redo för spel igen. 19-åringen spelade i de två första matcherna för AIK men har sedan varit borta från spel i en dryg månad. I helgen gjorde dock Boije comeback i AIK:s U20 -lag och nu är han även redo för spel i HockeyAllsvenskan igen.

Samtidigt skriver AIK att Samuel Jonsson och Christopher Bengtsson fortsatt genomgår rehabilitering för sina skador. Jonsson utgick skadad i en match mot Nybro Vikings den andra oktober och har sedan missat nästan en månads spel. Enligt "Gnaget" kommer backen att undersökas närmare i början av nästa vecka för att se när han kan vara åter i spel igen.

Bengtsson å sin sida klev av med en skada mot Östersund den tolfte oktober och har saknats de senaste veckorna. AIK skriver dock att forwarden väntas vara tillbaka på is igen inom en till två veckor.

Sedan tidigare har AIK också backen Gustav Sjöqvist på skadelistan.