BIK Karlskoga förlorade mot Södertälje under torsdagskvällen.

Då klev också båda toppspelarna Oliver Eklind och Alexander Ljungkrantz av med skador.

Oliver Eklind och Alexander Ljungkrantz klev av i förlusten. Foto: Bildbyrån

BIK Karlskoga har lastat på inför den kommande säsongen och tippas återigen vara med i toppen av HockeyAllsvenskan. Under torsdagskvällen ställdes de då mot en toppkonkurrent, Södertälje, för en träningsmatch i Kristinehamn. Det blev förlust för Bofors då SSK vann med 3-2 efter att Karlskoga tappat en 2-0-ledning.

Förlusten var dock inte nog för BIK Karlskoga utan olyckan var också framme för två av lagets främsta spelare. Både toppcentern Oliver Eklind och skyttekungen Alexander Ljungkrantz klev nämligen av i förlustmatchen mot Södertälje.

Alexander Ljungkrantz ramlade baklänges efter en duell och slog då i bakhuvudet i isen. Han befaras att 23-åringen har fått en hjärnskakning.

– Det var inte aktuellt att han skulle spela vidare, säger BIK:s fysioterapeut Edwin Lindström till KT-Kuriren.

Oliver Eklind och Alexander Ljungkrantz ska läkarundersökas

Oliver Eklind, som har värvats från Färjestad, skadades också efter en kampsituation. Han försökte spela i några byten efter skadan men klev sedan av med underkroppskada. Duon kommer nu att undersökas för att se hur allvarliga skadorna är.

– Det måste till läkarbedömning under fredagen, säger Edwin Lindström.

Oliver Eklind har spelat fem säsonger i SHL med Örebro, Rögle och Färjestad men återvände till BIK Karlskoga inför årets säsong. 27-åringen spelade kom fram i Bofors som junior och spelade i HockeyAllsvenskan med BIK mellan 2016 och 2020 där han imponerade med 16 mål och 31 poäng på 49 matcher säsongen 2019/20 vilket ledde till att han värvades till SHL.

Alexander Ljungkrantz spelade i Brynäs som junior men lämnade Gävleklubben 2023 och skrev i stället på för Almtuna i HockeyAllsvenskan. Där gjorde han succé med 20 mål och 32 poäng på 44 matcher och han återvände då till SHL efter att ha värvats av Färjestad. Under förra säsongen bröt Ljungkrantz dock med FBK och flyttade till BIK Karlskoga där han stod för åtta mål och tio poäng på 20 matcher under slutet av säsongen.

