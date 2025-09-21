Oliver Eklind missade de tre sista träningsmatcherna med BIK.

Nu, efter nyförvärvets avbrutna premiär, bekräftar Karlskoga att skadan slagits upp igen.

– Det är samma som tidigare, säger fystränaren Edwin Lindström till KT-kuriren.

Oliver Eklind har ont i HA-premiären mot Södertälje. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

Oliver Eklinds återkomst i BIK-tröjan blev 15.47 minuter lång.



Den 27-årige forwarden som vänt tillbaka efter fem års äventyr i SHL kunde inte fullfölja Karlskogas premiärmatch mot Södertälje. En smäll från Patrik Zackrisson följdes av smärta, och till slut, efter en periods försök till spel, sågs han halta ut i omklädningsrummet. Detta rapporterar KT-kuriren under lördagen.



För tidningen bekräftar den Hockeyallsvenska klubben att det rör sig om samma skada som stoppade Eklind från spel i försäsongens tre sista träningsmatcher.



– Det är ingen ny skada, utan samma som tidigare. Vi får ta helgen och avvakta och kolla status till veckan, säger fystränaren Edwin Lindström.

Kommer från en tung SHL-säsong

När Oliver Eklind lämnade Karlskoga 2020 var det för spel i Örebro, men under 2024/25 var det två andra SHL-klubbar han representerade.



För Hockeysverige.se har forwarden tidigare berättat om valet att kliva ner i Hockeyallsvenskan efter att han brutit med Rögle och hoppat in i Färjestad.



– Det var någon gång jag kom tillbaka och gjorde en bra match, men sen fick jag inte spela även om jag tycker att jag hade gjort det bra innan. Sen kom jag tillbaka från skadan och fick inte spela igen. Det var lite tråkig otur… jag vet inte. Allt möjligt var det (som inte stämde), sade Eklind om Rögle-uppbrottet.



Eklind stod för en assist när BIK slog Södertälje med 4–1 i den allsvenska premiären.

Source: Oliver Eklind @ Elite Prospects