Mot rekord i Hockeyallsvenskan – men ratas i JVM?

Trots en "absurd" produktion i Hockeyallsvenskan ser inte Axel Elofsson ut att vara aktuell för den svenska JVM-truppen. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0371

Foto: BILDBYRÅN

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Med tre assist i onsdagens 6–3-seger mot Visby/Roma klev IK Oskarshamns back Axel Elofsson upp i topp av backarnas poängliga i Hockeyallsvenskan – och upp i delad topp av assistligan tillsammans med Leksands IF:s poängkung Tyler Kelleher.

Det är anmärkningsvärt eftersom Elofsson, inlånad från Örebro Hockey, bara är 18 år och gör sin första säsong i seniorhockeyn.

Trots att han bara är 16 matcher in i sin allsvenska karriär har Ulricehamns-produkten redan tagit sig drygt halvvägs till det allsvenska poängrekordet för en juniorback. Ett rekord som ligger på 33 poäng och delas av Lukas Bengtsson och Emil Andrae.

Ratas Axel Elofsson i junior-VM?

I podcasten All In Hockey tittar Uffe Bodin och Måns Karlsson närmare på ynglingens imponerande produktion.

– Han har alltid varit en liten och spelskicklig back, säger Karlsson. Man har varit lite osäker på hur han skulle ta steget in i seniorhockeyn, och visst, det finns skönhetsbrister i defensiven. Men är man så bra offensivt väger det upp för det.

Trots den imponerande produktionen ser det inte ut att bli JVM-spel för Axel Elofsson. Förbundskapten Magnus Hävelid tog inte ut backtalangen till turneringen i Nyköping nästa vecka, vilket är genrepet inför Junior-VM i Edmonton och Red Deer 26 december till 5 januari.

– Man får väl säga att JVM-tåget kanske har gått här nu, misstänker Karlsson – men ser en viss öppning:

– Magnus Hävelid brukar gå på spelare i form, så fortsätter han att spela såhär bra en månad till tills truppen tas ut början av december, så kanske han kan komma med. Men eftersom han ofta använder form som ett argument borde han ha kommit med redan nu om han faktiskt ser honom som en tilltänkt JVM-back.

Poängrekordet för en junior i Hockeyallsvenskan ligger på 48 poäng och sattes av Patrik Berglund, Västerås IK, för 20 år sedan. Kan Elofsson rent av hota det?

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.