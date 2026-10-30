TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

Årets TV-pucken spelas i Örnsköldsvik. Den klassiska hockeystaden har under många år haft epitetet "Heart of Hockey". Det måhända vara så att de lever på gamla meriter just där, men något är det ändå med Ö-vik.

Det är ett hockey-Mecka. Det märks på många sätt, bara av att den första hinten av att vi närmade oss vår destination var att MoDo-flaggor började vaja allt mer frekvent. Efter nästan sex timmar i bilen var det ett mycket välkommet tecken.

Jag tycker också att storleken på staden är perfekt för TV-pucken. Ute på en matbutik sprang jag under gårdagen in i både ledsna och glada tjejer efter deras kvartsfinaler och mycket förväntansfulla pojkspelare. Och visst blir det något speciellt när det märks så tydligt att det händer något i staden, att det är något stort på gång.

Även publiksiffran under dagen var oväntat hög. De försökte föra liv med sina tutor och visselpipor, men fick flera gånger om höra av speakern att "då åker ni ut med huvudet före".

Ord och inga visor, där.

Nervösa tv-debuten

Varje år är det väldigt lätt att prata om hur det såg ut i kvalet. Att han eller han var jättebra, att det laget såg stabila och stensäkra ut.