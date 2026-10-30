Fabian och Alexander Brunnström.

Foto: Bildbyrån & Martin Jansson.

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var en häftig hockeyresa Fabian Brunnström gjorde i början på 2000-talet. Via Helsingborg i division 2, samt Jonstorp och Borås i Hockeyettan värvades han till Färjestad BK som 22-åring. Där blev det omedelbar succé med 37 poäng på 54 matcher i Elitserien första säsongen – och ett NHL-kontrakt.

Väl i Nordamerika?

Där blev det ett hattrick i debuten. 2017 la han sedan av efter spel i bland annat Frölunda HC, Leksands IF och Malmö Redhawks. Nu är istället hans son, Alexander Brunnström, på väg fram i Rögle BK och TV-pucken.

– Jag föddes i USA, i Detroit, berättar han för Hockeysverige.se.

Hur mycket vet du om hans karriär?

– Rätt mycket ändå. Vi flyttade runt mycket när jag var liten men det var väldigt kul.

Skåne i semifinal av TV-pucken

Under fredagen slog också Skåne Västerbotten i en tuff kvartsfinal. Det slutade 6-4 efter att skåningarna gick ifrån tidigt i matchen.

Alexander Brunnström var även en bidragande faktor till segern med två assist i matchen.

– Det är skitkul. Alla är glada hela tiden och väldigt peppande inför varje match. Kul att spela inför så här mycket folk också.

Alexander Brunnström är på väg fram i Rögle.

Foto: Martin Jansson.

I Skånes lag i år är det också flera spelare som till vardags hör hemma i Rögle. De har där en fin 11-kull med många talangfulla spelare.

– Vi har kommit ihop väldigt bra och spelar väldigt bra hockey. Vi lirar pucken till varandra och har bra fart över hela banan, det är väldigt kul.

Hur skulle du beskriva dig själv?

– Jag är en tvåvägsforward som jobbar hårt i defensiven och hittar lagkamrater på bra ytor i anfallszonen och sen försöker jag hänga dit den ibland också.

Alexander Brunnström är son till Fabian Brunnström

Det var inför den här säsongen som Alexander Brunnström valde att gå till Rögle från Helsingborg. Där kommer han också att bli kvar för att spela hockeygymnasium kommande åren.

Samtidigt finns pappa Fabian kvar som ett bollplank.

– Jätteskönt. Han stöttar väldigt mycket och hjälpt mig med nästan allt jag kan, så det är väldigt skönt.

När namnet Fabian Brunnström nämns är det många som drar tankarna till den där debuten i NHL. Ett sensationellt hattrick som det än i dag pratas om, inte minst i Rögles U16-lag.

– Ja, det är rätt många... speciellt här i laget. Nu när jag flyttat till Rögle har det varit mycket tjat om det där, men det är bara kul, säger han med ett leende.

Det känns som att du är en större talang än vad han var i den här åldern?

– Ja, han tog en annorlunda väg till eliten. Nu är det kul att jag är här i alla fall. Jag blir kvar i Rögle några år nu och det ska bli kul.