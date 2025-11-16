Officiellt: Lånas ut tills vidare från Frölunda

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Hugo Laring, 19, lånas ut från Frölunda.

U20-målvakten ska spela allsvensk hockey för Vimmerby framöver.

250331 Frölundas målvakt Hugo Laring inför kvartsfinal sex i SHL mellan Timrå och Frölunda den 31 mars 2025 i Timrå. Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN / COP 108 / PO0153

Robin Christoffersson är tillbaka i Leksand. Då behövde Vimmerby se till att ersätta sin toppmålvakt. Då väljer smålänningarna att plocka in Frölundas lovande målvakt Hugo Laring, 19.

Målvakten har inte gjort debut i SHL och inte heller varit utlånad på högre nivå än Hockeyettan, där han bara gjort två matcher för Borås respektive Kungälv. Men nu står det klart att den lovande målvakten, som är ordinarie i juniorserien U20-Nationell, ska spela i Vimmerby tills vidare.

Det bekräftar Vimmerby på söndagen.