MoDo förlorar borta mot jumbon Troja-Ljungby efter straffar.

Då rasade trotjänaren Sebastian Ohlsson mot lagets insats.

– Det är katastrof, jag vet inte vad vi håller på med egentligen, säger Ohlsson till TV4.

Sebastian Ohlsson sågar MoDos insats borta mot Troja-Ljungby. Foto: TV4/Skärmdump & Bildbyrån (Montage)

MoDo Hockey har haft en tung första halva på säsongen i HockeyAllsvenskan och den senaste tiden har laget förlorat sex av sina tio senaste matcher. Under onsdagskvällen ställdes MoDo sedan mot jumbon Troja-Ljungby som förlorat sju matcher i rad och sparkat tränaren Jens Gustafsson inför kvällens match.

Men eländet fortsätter för MoDo. De förlorar nämligen mot Troja-Ljungby med 4-3 efter straffläggning.

MoDo tog ledningen i matchen genom Gerry Fitzgeralds tredje mål för klubben. Ställningen efter första perioden var sedan 1-2 efter att Troja först kvitterat innan Jesper Olofsson gett bortalaget ledningen igen.

Men i andra perioden föll MoDo ihop. Isak Salqvist kvitterade till 2-2 och sedan drog MoDo på sig en utvisning för sex man på isen. Det utnyttjade Troja-Ljungby och tog ledningen genom Filip Forsmark efter bara sju sekunders spel i powerplay.

Sebastian Ohlsson sågar MoDo: ”Vi saknar ett grundspel”

MoDo låg därmed under inför tredje perioden och trotjänaren Sebastian Ohlsson var sedan rejält kritisk mot lagets insats nere i Småland.

– Vi gjorde tio bra minuter men sedan efter det är det katastrof. Vi är spretiga och jag vet inte vad vi håller på med egentligen. Vi faller tillbaka i gamla synder, tyvärr. Jag vet inte…, säger Ohlsson till TV4 och fortsätter:

– Det är något som har varit återkommande hela säsongen. Någonstans känns det som att det är ett grundspel som vi saknar. Det har vi inte att falla tillbaka. Det är bara att kolla på vinnande lag så har de alltid ett grundspel att falla tillbaka på. Men det är något som inte har suttit för oss än och det handlar om att gnugga varje dag för till slut måste det sitta.

När den tredje perioden började kom MoDo sedan tillbaka. Jesper Olofsson kunde sätta sitt andra mål för matchen via en spelvändning efter en fin passning av succéjunioren Milton Gästrin. Men något segermål lyckades MoDo inte göra utan Troja höll undan och 3-3 stod sig efter 60 minuter spel.

MoDo skapade sedan flera chanser att göra under övertiden men målvakten Jonathan Stålberg stod emot starkt. Därmed väntade i stället straffläggning i Ljungby. Stålberg stoppade sedan även MoDo straffar samtidigt som Filip Lennström och Anton Gradin gjorde mål för Troja-Ljungby. De vinner därmed matchen med 4-3 och bryter sin långa förlustsvit direkt efter tränarsparkningen.

MoDo å sin sida har nu förlorat fyra av sina fem senaste matcher och bara har fyra vinster på de elva senaste matcherna. MoDo har nu även förlorat två av tre matcher mot tabelljumbon Troja-Ljungby den här säsongen.

Troja-Ljungby – MoDo 4–3 OT (1-2,2-0,0-1,1-0)

Troja: Filip Lennström 2 (inklusive avgörande straff), Isak Salqvist, Filip Forsmark.

MoDo: Jesper Olofsson 2, Gerry Fitzgerald.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects