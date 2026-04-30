Tidigare division 2-spelaren leder Kanada i VM

Misha Donskov kanske inte är en av de kändaste kanadensarna som spelat i svensk hockey.

Men den tidigare division 2-spelaren för Bålsta har nu blivit utsedd till förbundskapten för Kanadas VM-lag i maj.

Misha Donskov. Foto: Christopher Katsarov/Associated Press/Alamy

Kanada kommer från ett tufft landslagsår på herr- och damsidan. Efter 4 Nations-guldet (där Donskov var med i staben) i februari förra året har man nu förlorat två OS-finaler och stått för fiaskon i U18-VM– och JVM samt VM förra våren.

Nu får en tidigare Bålsta-spelare i form av Misha Donskov, chansen att vända på trenden. För när VM drar i gång i Schweiz nu i maj, står han som huvudansvarig i båset. Beslutet gäller även för JVM-laget som ska ut på isen i vinter.

Därmed får den tidigare Bålsta-spelaren verkligen doppa fötterna på den stora nivån som huvudtränare. Under OS var han assisterande coach till Jon Cooper (Tampa Bay Lightnings huvudtränare till vardags).

Han har bland annat varit assisterande tränare i Vegas Golden Knights och där vunnit Stanley Cup.