Nollade MoDo – tar ledningen i serien

Bik Karlskoga segrade – 2–0 mot Modo Hockey

Gustaf Thorell matchvinnare för Bik Karlskoga

Andra raka segern för Bik Karlskoga

Med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) på bortaplan mot Modo Hockey har Bik Karlskoga tagit greppet i Hockeyallsvenskans semifinal. Därmed leder Bik Karlskoga matchserien med 2-1.

Modo Hockey nästa för Bik Karlskoga

Den första perioden slutade 0–0.

11.25 in i andra perioden spräckte Bik Karlskoga nollan genom Gustaf Thorell med assist av Åke Stakkestad och Henrik Björklund.

Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 1.01 kvar att spela genom Hampus Plato. Det fastställde slutresultatet till 0–2. Olof Lindbom räddade 19 skott och höll nollan.

Lagen möts igen på tisdag 19.00.

Modo Hockey–Bik Karlskoga 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskans semifinal

Andra perioden: 0–1 (31.25) Gustaf Thorell (Åke Stakkestad, Henrik Björklund).

Tredje perioden: 0–2 (58.59) Hampus Plato.

Ställning i serien: Modo Hockey–Bik Karlskoga 1–2

Nästa match:

7 april, 19.00, Modo Hockey–Bik Karlskoga