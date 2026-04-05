Nollade MoDo – tar ledningen i serien
Följ HockeySverige på
Google news
- Bik Karlskoga segrade – 2–0 mot Modo Hockey
- Gustaf Thorell matchvinnare för Bik Karlskoga
- Andra raka segern för Bik Karlskoga
Med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) på bortaplan mot Modo Hockey har Bik Karlskoga tagit greppet i Hockeyallsvenskans semifinal. Därmed leder Bik Karlskoga matchserien med 2-1.
Den första perioden slutade 0–0.
11.25 in i andra perioden spräckte Bik Karlskoga nollan genom Gustaf Thorell med assist av Åke Stakkestad och Henrik Björklund.
Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 1.01 kvar att spela genom Hampus Plato. Det fastställde slutresultatet till 0–2. Olof Lindbom räddade 19 skott och höll nollan.
Lagen möts igen på tisdag 19.00.
Modo Hockey–Bik Karlskoga 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)
Hockeyallsvenskans semifinal
Andra perioden: 0–1 (31.25) Gustaf Thorell (Åke Stakkestad, Henrik Björklund).
Tredje perioden: 0–2 (58.59) Hampus Plato.
Ställning i serien: Modo Hockey–Bik Karlskoga 1–2
Nästa match:
7 april, 19.00, Modo Hockey–Bik Karlskoga
Den här artikeln handlar om: