AIK studsar tillbaka – efter målvaktens jättematch

AIK segrade – 4–1 mot Bik Karlskoga

Ludwig Blomstrand tvåmålsskytt för AIK

Oliver Tärnström matchvinnare för AIK

AIK har haft det lätt mot Bik Karlskoga i hockeyallsvenskan. Och på måndagen vann AIK på nytt – den här gången med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) borta i Nobelhallen. Det var AIK:s femte raka seger mot Bik Karlskoga.

Vinsten mot Bik Karlskoga innebär att AIK har sju segrar i rad på bortaplan.

AIK:s Ludwig Blomstrand tvåmålsskytt

Gästande AIK började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 47 sekunder slog Ludwig Blomstrand till på passning från Scott Pooley och Simon Åkerström.

Efter 7.36 i andra perioden nätade Oliver Tärnström och gjorde 0–2.

17.07 in i tredje perioden satte Eero Teräväinen pucken och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Bik Karlskoga.

17.42 in i perioden slog Scott Pooley till framspelad av Alfred Barklund och ökade ledningen.

Ludwig Blomstrand stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 31 sekunder kvar att spela med assist av Scott Pooley.

Scott Pooley gjorde ett mål för AIK och spelade fram till två mål.

Bik Karlskoga stannar därmed på tredje plats och AIK på femte plats i tabellen.

I nästa match möter Bik Karlskoga SSK hemma och AIK möter Vimmerby borta. Båda matcherna spelas fredag 2 januari 19.00.

Bik Karlskoga–AIK 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (0.47) Ludwig Blomstrand (Scott Pooley, Simon Åkerström).

Andra perioden: 0–2 (27.36) Oliver Tärnström.

Tredje perioden: 1–2 (57.07) Eero Teräväinen, 1–3 (57.42) Scott Pooley (Alfred Barklund), 1–4 (59.29) Ludwig Blomstrand (Scott Pooley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 3-0-2

AIK: 3-1-1

Nästa match:

Bik Karlskoga: Södertälje SK, hemma, 2 januari 19.00

AIK: Vimmerby HC, borta, 2 januari 19.00