0–8 senast i Oskarshamn.

På fredagen åkte MoDo på en ny storförlust i BeGe Hockey Center.

Därmed fick man ett tufft avslut på roadtripen.

– Jag är besviken över att vi inte kan slutföra det vi kom överens om när vi åkte hemifrån, säger Fredrik Andersson i TV4.

IK Oskarshamn är inget lag som MoDo verkar se fram emot att möta. Den 26 september vann Oskarshamn spelårets första möte mellan lagen med hela 8–0 på hemmais.

MoDo gav tillbaka genom att ta segern i en jämn match efter förlängning, med 6–5 i Örnsköldsvik senare under säsongen.

Blev nollade – på nytt

Men i säsongens tredje möte lagen emellan på fredagen gick det fel igen för MoDo.

Redan efter fyra minuter ledde hemmalaget med 2–0 och i den andra perioden utökade Joni Ikonen till 3–0 och det var fest i BeGe Hockey Center fredagen till ära.

Till slut blev siffrorna 3–0 till hemmalaget och därmed stänger man böckerna för säsongen med 11–0 över två segrar hemma mot MoDo. Förlusten var MoDos första under roadtripen, där man tidigare besegrat Mora och Vimmerby.