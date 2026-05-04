Guldhjältarna som stärkte sina JVM-aktier mest

U18-VM är över och det blev som bekant ett svenskt guld. I podcasten ”Framtidens stjärnor” lyfter Simon Eld och Martin Jansson fram Småkronorna som stärkte sina JVM-aktier allra mest under turneringen.

— Han stärkte sina JVM-aktier mest av alla med ingångsvärdet i turneringen. Med sättet han spelar på och hans storlek, säger Jansson om en av Småkronornas succéspelare.

Adam Andersson, Alexander Command och Måns Gudmundsson visade framfötterna i U18-VM.

Observera att det här avsnittet spelades in inför semifinalen mot Tjeckien.

Genom åren har vi sett många talanger imponera i U18-VM för att sedan knipa en plats i junior-VM säsongen efter. I år blev det ett svenskt guld och Sverige har bevisligen en spännande 08-kull som kommer vara med och utmana på allvar nästa år. Det samtidigt som även 07:orna är starka och breda.

Det kommer därmed vara ett race kring vilka som tar platserna i nästa års trupp när Sverige ska försvara sitt guld.

I det senaste avsnittet av ”Framtidens stjärnor” diskuterade Simon Eld och Martin Jansson vilka spelare i guldlaget som stärkte sina JVM-aktier mest under turneringen. Där de båda är både överens – och inte överens.

– Viggo Björck var den enda 08:an med förra året, och lär vara med igen, men det finns i alla fall en handfull spelare i det här laget som jag tror kommer att vara med, säger hockeysverige.se’s Martin Jansson.

– Jag skulle vilja skriva in Malte Gustafsson och Elton Hermansson redan nu till nästa år, tillägger Simon Eld.

Han kan skrälla sig in i turneringen

Inte minst var det en center som imponerade stort under turneringen. Alexander Command var kanske Sveriges bästa spelare sett över hela banan och centrade topplinan för Sverige. Örebro-talangen klev också fram med ett par viktiga mål för svenskarna under turneringen.

— Han kan verkligen vara nyttig åt två håll. Det tror jag att man gynnas av i en sån här bred 07-kull när man ska försöka slå sig in där, säger Jansson.

Martin lyfter även fram en skräll som kan slå sig in i truppen. Adam Andersson imponerade stort i sin roll under U18-VM och var inte minst mot Kanada en gigant. Nu är frågan om leksingen kan övertyga tillräckligt mycket för att slå sig in i ett junior-VM?

— Med hans spelstil kommer ju han att vara effektiv i ett junior-VM i en väldigt nischad roll. En så stor center är ju inte helt fel att ha med i ett sånt mästerskap, säger Jansson och får medhåll av Eld:

— Adam Andersson känns som en sån klockren Magnus Hävelid-spelare att det inte är sant. Det känns som att det är hur lätt som helst att se honom kliva in i ett JVM-lag och göra ett grymt jobb i en fjärdekedja.

