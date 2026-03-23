Alex Ciernik hade det tufft i Nybro och Hockeyallsvenskan den här säsongen. Men nu belönas 21-åringen med ett NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Efter att förra säsongen ha gjort 23 poäng på 46 matcher i Hockeyallsvenskan tog Alex Ciernik steget till Pelicans i Liiga inför den här säsongen. Där blev det däremot ingen succé utan efter tre poäng på 19 matcher lämnade han klubben. Det blev istället en återkomst till Nybro för slovaken.

Men inte heller där släppte det.

Han landade in på fem poäng på 21 matcher efter att säsongen avslutats på grund av en hjärnskakning i slutet av januari. Nybro har sedan dess åkt ur det allsvenska slutspelet efter 0-4 i matcher mot Karlskoga. Därmed är säsongen över för i år för den 21-åriga forwarden.

Nu står det däremot klart att han inför nästa säsong skriver NHL-kontrakt. Det är Philadelphia Flyers som har valt att kontraktera löftet. NHL-klubben draftade honom i fjärderundan för drygt tre år sedan. Det återstår nu att se om de väljer att plocka över honom till nästa säsong.

Alex Ciernik kom till Sverige via Flemingsberg och tog sedan steget vidare till Södertälje. Efter drygt två och en halv säsonger där flyttade han sedan vidare till Västervik innan karriären sedan fortsatte i Nybro.

