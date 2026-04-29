Nikodemus Wernquist lämnar AIK – för spel i Almtuna. Den 19-årige backen gjorde 36 matcher för Gnaget den här säsongen.

— Jag har bara hört bra saker om Almtuna och en klubb som verkligen är på en bra resa framåt, säger löftet i ett pressmeddelande.

Nikodemus Wernquist gör 2-0 och jublar med lagkamrater under kvartsfinal 4 i Hockeyallsvenskan mellan AIK och Modo den 22 mars 2026 i Stockholm.

Foto: Andreas Sandström / Bildbyrån.

Det var inför den här säsongen som AIK valde att plocka in sistaårsjunioren Nikodemus Wernquist från Västerås. Backen fick då chansen på seniornivå och gjorde 30 grundseriematcher i Hockeyallsvenskan. Samtidigt varvade han det med spel i U20 Nationell, där han levererade 20 poäng på 28 matcher.

I slutspelet fick han det sedan att lossna poängmässigt i A-laget.

Det blev då tre poäng på sex matcher i serien mot MoDo, till skillnad från en poäng på 30 grundseriematcher. Efter att säsongen tog slut stod det däremot klart att 19-åringen lämnar klubben till nästa säsong. Nu har också Almtuna presenterat honom som ett nyförvärv.

— En spelskicklig och rörlig back med stor potential, kommer att passa mycket bra in i vårat spel, och kul att han valde att fortsätta sin utveckling hos oss så klart, säger sportchef Jonas Almtorp.

Nikodemus Wernquist har gjort ett U18-VM för Sverige och totalt 13 j-landskamper. till nästa säsong blir han senior och nu är målet att etablera sig med Almtuna i Hockeyallsvenskan. Kontraktet är skrivet över ett år.

