Uppgifter: Kan lämna Färjestad – för allsvenskt jobb

BIK Karlskoga söker fortfarande efter Dennis Halls ersättare.

Enligt Expressen kan han då finnas i Färjestad – U20-tränaren Niklas Fogström uppges vara högaktuell för BIK.

Niklas Fogström uppges vara aktuell för tränarjobbet i BIK Karlskoga. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

För drygt en månad sedan gick BIK Karlskoga ut med att succétränaren Dennis Hall kommer att lämna klubben efter säsongen. Hall uppges i stället vara överens med Luleå om att ta över som ny tränare när Thomas ”Bulan” Berglund lämnar efter säsongen.

Sedan dess har Karlskoga fått ge sig ut på jakt efter en ny huvudtränare som kan ta över från och med nästa säsong. Nu uppges det allsvenska topplaget också vara på väg att närma sig en lösning.

Det är Expressen som skriver att Färjestads U20-tränare Niklas Fogström är högaktuell för tränarjobbet i Bofors. Sportchefen Torsten Yngveson har tidigare berättat att han har träffat några potentiella ersättare till Dennis Hall. Nu ser alltså 43-årige Fogström ut att vara den hetaste kandidaten att ta över.

Niklas Fogström klev in som huvudtränare för Färjestads U20-lag 2022 och är inne på sin fjärde säsong på jobbet. Han har varit en uppskattad ledare inom Färjestad de senaste åren och ser nu alltså ut att testa vingarna. Finländaren kom till Sverige först 2005 och tillbringade sedan stora delar av sin karriär inom svensk hockey. Han spelade först i Division 1 med Tingsryd men tog sedan klivet upp till HockeyAllsvenskan där han spelade för Nyköping och Mora. 2012 värvades sedan Fogström till SHL och han kom sedan att spela 306 matcher för Luleå, Linköping och Färjestad.

Fogström avslutade sedan sin spelarkarriär i Mora under säsongen 2019/20.

