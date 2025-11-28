27 oktober meddelade BIK Karlskoga att Dennis Hall lämnar klubben efter säsongen. Nu ger portchef, Torsten Yngveson, en uppdatering i tränarjakten.

– Vi vill väl ha en liknande profil som vi har haft de senaste åren, säger han i TV4 under fredagen.

Dennis Hall och Torsten Yngveson, Karlskoga. Foto: Bildbyrån (montage).

När BIK Karlskoga plockade in Dennis Hall 2023 var det direkt från Hockeyettan och Hudiksvall. Nu är den ständige sportchefen Torsten Yngveson återigen på jakt efter en huvudtränare. Denna gång efter att man för en månad sedan meddelat att det inte blir en fortsättning för Hall efter säsongen, men med samma slutmål.

När Yngveson gästar TV4 inför fredagens möte med AIK berättar han om statusen på sökandet och profilen man är ute efter.

– Något namn får ni såklart inte, men det finns väl några intressanta namn tycker jag. Jag har träffat några stycken och fått en bra känsla för en eller annan. Vi vill väl ha en liknande profil som vi har haft de senaste åren, någon som kanske har en spännande tid framför sig och kanske inte är det mest kända namnet, utan kan växa med oss, säger han i sändningen.

Hall fick en tung start på sin tid i BIK, men efter visat tålamod tog det hela fart. Nu kopplas han istället ihop med ett jobb i Luleå och SHL. Bakom det hela är den där hyllade Karlskoga-kontinuiteten som Yngveson även bekräftar att man vill behålla.

– Det är som du säger. Det är väldigt viktigt. Vi tycker att vi har en fördel i att vi har det sammansvetsade gänget och det sättet att jobba på som vi har. För mig är det viktigt att man känner på pulsen på den tilltänkta tränaren, att de inte vill komma in och förändra för mycket. Vi tar gärna influenser och nya idéer såklart, men inte att man ruskar om hela organisationen, säger han i TV4.

Yngveson till SHL? ”Helst med Karlskoga”

Samtidigt som allt detta ställs det även frågor om sportchefens egna framtid då han nu blivit allt mer känd som ”Mr. Hockeyallsvenskan”.

– Helst så tar jag mig till SHL med BIK Karlskoga såklart. Sen är inte jag annorlunda jämfört med många andra, att man vill mäta sina krafter på den högsta nivån. Men det är inget jag ligger sömnlös över och funderar på allt för mycket. För mig är det här och nu med Karlskoga och det har det varit i 14, 15 år snart, svarar Yngveson när han får frågan under fredagen.

Source: BIK Karlskoga @ Elite Prospects