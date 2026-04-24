Har SHL-intresse – lämnar AIK

Niklas Andersson har tidigare berättat att han har intresse från SHL. Nu står det klart att den assisterande tränaren lämnar AIK.

På samma gång står det klart att Johan Andersson blir kvar i klubben som assisterande tränare.

Hamnar Niklas Andersson i en SHL-klubb nästa säsong?

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Sedan säsongen 19/20 har Niklas Andersson varit verksam som tränare i AIK. 40-åringen började som huvudtränare för U16-laget och har sedan sakta men säkert jobbat sig upp i klubben. Efter att ha varit involverad i både J18 och J20 klev han förra säsongen in i A-laget. Där var han kvar även i år och har under den här tiden haft fyra olika huvudtränare.

AIK har under hans två år i A-laget varit präglade av turbulens men var för ett år sedan i final av Hockeyallsvenskan. Då blev det förlust mot Djurgården.

Den här gången tog det slut redan i kvartsfinalen mot MoDo. Till nästa säsong är Viktor Tuurala huvudtränare – och nu står det klart att Niklas Andersson lämnar klubben. I påskas berättade tränaren att han hade anbud från både en allsvensk klubb och en SHL-klubb. Nu står det klart att han lämnar AIK.

Vilka klubbar som är intresserade har inte blivit offentliga.

Source: Niklas Andersson @ Elite Prospects