Stannar i Södertälje säsongen ut: ”Starkt avtryck”

Niclas Westerholm blir kvar i Södertälje säsongen ut. Efter ett korttidskontrakt belönas nu finländaren.

Niclas Westerholm jublar efter ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan AIK och Södertälje den 27 december 2025 i Stockholm.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Med Love Härenstam på junior-VM valde Södertälje att plocka in Niclas Westerholm på ett korttidskontrakt. Finländaren fick då kampera ihop med Oliver Håkanson under tiden talangen var iväg på landslagsuppdrag.

Och målvakten imponerade även under den perioden.

På sex matcher hade han 91,1 i räddningsprocent och släppte in 2,45 mål per match. Något som räckte för att övertyga SSK om att satsa på honom för resten av säsongen. För under söndagen kom beskedet att parterna har enats om ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren.

— Niclas har gjort ett starkt avtryck under den perioden han har varit här och när chansen fanns att behålla honom säsongen ut så ville vi ta den chansen, säger sportchef Emil Georgsson i ett pressmeddelande.

Niclas Westerholm inledde säsongen i Tjeckien men har tidigare enbart spelat i Finland. Nu får han chansen att konkurrera om speltiden i Södertälje tillsammans med Oliver Håkanson och Love Härenstam.