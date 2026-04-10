Efter nästan tre år som sportchef i Almtuna IS väljer Nicklas Danielsson att kliva av, skriver klubben på sin webbsida.

Nicklas Danielsson lämnar sin roll som sportchef för Almtuna.

Foto: Sara Damne / BILDBYRÅN

Nicklas Danielssons tid som sportchef för Almtuna är över.

Den tidigare SHL-profilen, som vann VM-guld med Tre Kronor 2013, gick mer eller mindre direkt från spelarkarriären till en ledande roll i klubben.

Han klev in i rollen när föregångaren Tony Mårtensson skrev på för Linköping och har sedan dess varit en central del i att utveckla verksamheten. Under hans tid har klubben tagit tydliga steg framåt, både organisatoriskt och sportsligt. Danielsson pekar själv på förändringen i klubbens vardag:

– När jag började hade vi inte ens råd att köpa bananer. Vi har inte blivit rika, men det är en stor skillnad i dag. Nu kan vi bedriva en helt annan verksamhet, säger han till UNT.

Trots framgångarna handlar avhoppet inte om resultat eller pendling mellan Gävle och Uppsala. I stället är det passionen för själva spelet som lockar.

– Jag vill vara närmare isen och spelarna. Det här jobbet innebär mycket administration, och jag känner att jag vill komma närmare sporten igen, säger han till UNT.

Almtuna IS jagar ny sportchef efter Nicklas Danielsson

Samtidigt pågår jakten på en ersättare.

– Vad gäller framtidens sportchef i Almtuna IS har jag tillsammans med Danielsson gjort en djupare analys av både potentiella efterträdare, kandidater och profilen för nästa sportchef. Vi har kommit en lång bit på vägen och ber om att få återkomma om det, säger han i ett uttalande på klubbens webbsida.

Han prisar också Nicklas Danielssons jobb för klubben.

– Nicklas har gjort ett väldigt fint arbete under de här två säsongerna och vi har lyckats bygga en stabilare plattform i den sportsliga verksamheten. Jag är både glad och tacksam för det samarbete vi haft med Danielsson, och våra vägar kommer säkerligen att korsas flera gånger framöver.

Almtuna slutade nia i den allsvenska tabellen efter 72 inspelade poäng. De åkte sedan ut med 0–2 i matcher mot IK Oskarshamn i kvalet till det allsvenska slutspelet.