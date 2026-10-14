Legendarens son debuterar för AIK: "Ett kraftpaket"

Neo Nordstrand Jansson får debutera för AIK.

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– Jag är övertygad om att han kan spela A-lagshockey i relativ närtid om han fortsätter med det dagliga arbetet.

Orden kom från AIK:s tidigare U18-tränare Isak Unger när hockeysverige.se gick igenom truppen i februari. Nu, när poängen också följt med upp i U20, har det blivit dags för forwarden, född 2008, att göra debut på seniornivå, i Hockeyallsvenskan.

När truppen presenteras inför onsdagsmötet med Almtuna tar 18-åringen plats som extraforward.

Efternamnet är också välkänt i svensk idrott då pappa Rickard Nordstrand är kampsportsprofil med flera titlar, och även inhopp som stuntman för Mikael Persbrandt. Även han började dock sin resa ute på isen.

– Jag slutade med hockey på grund av bristande motivation. Dagen efter började jag med thaiboxning, har Rickard tidigare berättat.

"Ett riktigt kraftpaket i hockeyutrustning"



Luckan som uppstår för Neo kommer då Christopher Bengtsson är indisponibel.

– Neo är ett riktigt kraftpaket i hockeyutrustning. Han tävlar i allt han gör och vill verkligen vinna. Har han ett stort hjärta och stort tävlingsintresse. Ett bra exempel är i helgen. Han skulle spela med U20, men kom till mig och frågade när U18 hade samling. Då sitter han i omklädningsrummet och är med i allt som U18 gör ända fram till att U20 har sin samling – bara för att han vill vara med och driva gruppen, sa även Unger i februari.

Neo Nordstrand Jansson landade på 33 framträdanden för AIK U20 under förra säsongen, men endast fem poäng. Nu är han en av juniorlagets främsta poängspelare med åtta mål och sex assist på de första tolv matcherna 2026/27. Därmed har han också knackat på A-lagets tur, likt Max Eriksson.