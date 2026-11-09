Mora tar hjälp av supportrarna i ekonomiska krisen.

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Förra veckan gick allsvenska Mora IK ut med att klubben befinner sig i en ekonomisk kris . I fredags skrev klubben att flera års bristande ekonomistyrning, otydligt ledarskap samt en kostnadsnivå som inte varit anpassad efter intäkterna nu lett fram till en situation där man står inför ett verkligt konkurshot.

Mora går mot ett kraftigt ekonomiskt underskott för säsongen 2026/27 och genomför nu ett stort sparpaket där man ser över alla sina kostnader och intäkter inom föreningen. Enligt beräknas underskottet i år landa på cirka 5,5 miljoner kronor utan åtgärder, samtidigt som intäkterna från transfers beräknas bli omkring sex miljoner lägre än förra året.

Allvarliga läget i Mora IK: "Då hotar en konkurs"

Klubbens t.f. klubbdirektör Mikael Ahlerup menade då att Mora IK riskerar att inte klara hela säsongen om man inte får ordning på ekonomin.

– Att kunna vända detta till ett nollresultat fram till bokslutet den sista april är inte realistiskt. Vår mest akuta uppgift är nu att säkra likviditeten så att vi kan fullgöra våra betalningsåtaganden – i annat fall hotar en konkurs. Inför nästa år kommer vi sannolikt också att behöva presentera en handlingsplan för att få behålla elitlicensen i HockeyAllsvenskan, sade Ahlerup då .

Startar insamling – för att rädda ekonomin

Nu meddelar Mora att en av åtgärderna som vidtas för att rädda ekonomin är att klubben startar en insamling. Kampanjen får namnet ”Jag tror på Mora” vilket innebär att vem som helst kan vara med och stötta klubben ekonomiskt genom att bidra med pengar för att hjälpa Mora att "klara det akuta läget och få ordning på klubbens ekonomi på lång sikt". Kampanjen gäller fram till och med sista januari.

"Sedan vi berättade om Mora IK:s allvarliga likviditetskris har ni hört av er med värme, hejarop och en fråga som återkommit gång på gång. Hur kan vi hjälpa till?

Stödet har kommit från hela hockey-Sverige oavsett klubbtillhörighet, från Moravänner runt om i landet och alldeles särskilt hemifrån, från Mora med omnejd och resten av Dalarna. När vi valde att berätta öppet om vår svåra situation betydde det mycket att mötas av er värme, omtanke och vilja att hjälpa klubben. Ett stort tack från oss alla inom Mora IK för det", skriver Mora IK på sin hemsida.

Mora ska presentera spelarnyhet på onsdag

Mora IK skriver också att som en del av kampanjen kommer supportrar att kunna möta spelare som har skrivit på nya kontrakt med klubben och således säger "Jag tror på Mora". Den första spelaren som har förlängt sitt kontrakt ska presenteras i samband med hemmamatchen mot BIK Karlskoga på onsdag 11 november.

Under flera års tid har Mora brottats med en sviktande ekonomi. Förra säsongen redovisade Mora ett ekonomiskt minusresultat på 320 000 kronor och ett eget kapital på drygt 2,6 miljoner kronor. De två föregående säsongerna gjorde Mora ekonomiska minusresultat på 4,9 respektive 1,1 miljoner kronor.