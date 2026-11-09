Missen: Stjärnan avstängd i för många matcher

Daniel Zaars avstängning blir längre än vad som var tanken.

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Daniel Zaar fick matchstraff i den sista SHL -matchen inför landslagsuppehållet till följd av en huvudtackling på Christopher Mastomäki i Örebro . Zaar anmäldes sedan också till disciplinnämnden och tilldömdes ett straff som skulle motsvara fyra matchers avstängning .

I nämndens beslut stod det att Zaar fick ett tidsbestämt straff mellan 1 november 2026 och 21 november 2026. Problemet? Rögle spelar också två CHL -matcher under perioden då Zaars straff gäller, vilket disciplinnämnden inte tagit med i sin bedömning. Eftersom att en avstängning i den inhemska ligan också gäller i CHL kommer Daniel Zaar alltså i stället att vara avstängd i sex matcher i stället för fyra som disciplinnämnden skrev i sitt beslut.

– Nummer ett är att straffet är helt oproportionerligt när man jämför med alla andra avstängningar i ligan. Nummer två är att de har gjort ett generalfel, när de stängt av honom i fyra matcher och tidsbestämt avstängningen, säger Rögletränaren Dan Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Disciplinnämnden erkänner misstaget: "Hade inte kännedom att CHL spelades då"

Nu rasar Rögle mot disciplinnämndens tabbe.

– Det är väldigt beklagligt att det kan bli fel och att det ser ut som det gör. Jag är inte helt insatt i ärendet, utan mer frustrerad över att jag tycker att straffet är för hårt och att tillvägagångssättet tydligt har blivit fel. Vi kan inte få rätt på det förrän det nästan är för sent heller, säger Tangnes till HD.

Disciplinnämndens ordförande, Johan Nordin, bekräftar felet och menar att nämnden inte hade fått information om CHL-matcherna mot Skellefteå när Zaar fick sitt straff. Samtidigt medger han också att DN borde ha haft bättre koll på spelschemat.

– Vi stängde av honom en tid motsvarande fyra matcher. Vid den tidpunkten hade vi inte kännedom att det spelades två CHL-matcher för hans del under den här perioden. Om vi hade haft den informationen skulle vi ha beaktat det vid bedömningen av längden på den här avstängningen. Det gör att han i praktiken blir avstängd i fler matcher än som var tanken från början, säger Johan Nordin till HD.

Rögle överklagar till Riksidrottsnämnden

Rögle kommer nu att överklaga beslutet till Riksidrottsnämnden (RIN) för att korrigera avstängningen. Nämnden kommer dock inte att kunna ta upp ärendet förrän nästa vecka, måndag den 16 november. Då kommer Rögle redan att ha spelat tre av matcherna under Zaars avstängning.

Det återstår alltså att se vilket beslut som Riksidrottsnämnen kommer fram till och ifall disciplinnämndens misstag korrigeras för att korta ner avstängningen tillbaka till fyra matcher igen.