Samuel Jonsson missar resten av säsongen i AIK.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Samuel Jonsson hade en lysande föregående säsong med Kalmar HC. 20 poäng på 25 matcher slutade 28-åringen med innan han flyttade till Finland. Till denna säsongen återvände han till Sverige och det var då många som ansåg att han är en av de bästa backarna i HockeyAllsvenskan. Med flytten till AIK Hockey skulle han då ta nästa steg i karriären.

I säsongens första match mot MoDo Hockey drog backen på sig en skada och spelade begränsat under en tid efter det. Senaste matchen Jonsson spelade var 2 oktober mot Nybro Vikings IF där han klev av efter endast 1:24 minuters istid. Sedan dess har undersökningar gjorts tillsammans med rehabilitering och idag meddelar AIK via sin hemsida att Jonsson spelat sin sista match för säsongen.

"Rehabiliteringen har dock inte gett önskat resultat och det står nu klart att Samuel behöver genomgå en operation. Efter ingreppet väntar en längre rehabiliteringsperiod, vilket innebär att han kommer att missa resterande del av säsongen 2026/2027", skriver klubben.

Samuel Jonsson skrev ett tvåårskontrakt med AIK

Samuel Jonsson kom till AIK inför denna säsongen och skrev på ett kontrakt för de kommande två säsongerna. AIK meddelar att man kommer stötta sin tilltänkta spetsback under hans rehabilitering efter operationen inför en återkomst till isen inför nästa säsong.

Jonsson hann bara spela sju matcher framför AIK-fansen innan skadan och backen noterades då för ett mål och en assist.