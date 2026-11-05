Krisbeskedet: Hotas av konkurs

Mora IK hotas av konkurs.

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Mora IK har tidigare brottats med stora ekonomiska bekymmer. Nu står den Hockeyallsvenska klubben inför en kris.

Via sin hemsida meddelar Mora att flera års bristande ekonomistyrning, otydligt ledarskap och en kostnadsnivå som inte varit anpassad efter intäkterna lett fram till en situation där man nu står inför ett verkligt konkurshot.

– Ett målmedvetet arbete pågår nu för att på kort sikt säkra likviditeten, vilket är en avgörande förutsättning för klubbens fortsatta verksamhet, säger styrelseordföranden Peter Karlsson.

"I annat fall hotar en konkurs"

Klubben går just nu mot ett kraftigt ekonomiskt underskott och genomför nu ett stort sparpaket där man ser över alla sina kostnader och intäkter. Utan åtgärder beräknas underskottet i år landa på cirka 5,5 miljoner kronor, samtidigt som intäkterna från transfers beräknas bli omkring sex miljoner lägre än förra året.

– Att kunna vända detta till ett nollresultat fram till bokslutet den sista april är inte realistiskt, säger Mikael Ahlerup, tf klubbdirektör.

‒ Vår mest akuta uppgift är nu att säkra likviditeten så att vi kan fullgöra våra betalningsåtaganden – i annat fall hotar en konkurs. Inför nästa år kommer vi sannolikt också att behöva presentera en handlingsplan för att få behålla elitlicensen i Hockeyallsvenskan.

Om inte Mora får ordning på ekonomin riskerar man att inte klara hela säsongen, berättar Ahlerup för Mora Tidning .

– Pengarna måste fram, annars är vi riktigt illa ute och riskerar att inte klara säsongen, säger han.

Hoppfull trots krisen: "Kompetent ledning"

Styrelseordföranden Peter Karlsson är övertygad om att klubben kommer att klara den prekära situation som man har hamnat i.

– Vi har en kompetent ledning, en tydligare bild av ekonomin och en ung, talangfull spelartrupp med en stark tränarledning. Nästa säsong faller dessutom flera stora engångskostnader bort. Det ger oss bättre förutsättningar, men vägen dit kräver att vi säkrar likviditeten och genomför de förändringar som behövs. Ansvaret ligger på oss i klubbens ledning och styrelse, säger han.

Förra säsongen redovisade Mora ett ekonomiskt minusresultat på 320 000 kronor och ett eget kapital på drygt 2,6 miljoner kronor. De två föregående säsongerna gjorde Mora ekonomiska minusresultat på 4,9 respektive 1,1 miljoner kronor.