Djurgården straffas med flaggförbud i SHL.

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"Varför är man i lokalen? Jo, för att stötta sitt lag och sina spelare. Det här stöttar ingen. Det är ett egoistiskt beslut där man vill sticka ut och göra något häftigt för sig själv. Man vill stjäla fokus från matchen och därmed också sabotera för sitt eget lag. Det här kan kosta pengar för Djurgården"

Så sade TV4-experten Staffan Kronwall efter att Djurgårdens klack, i bortamatchen mot Brynäs 15 oktober, tänt pyrotekniska pjäser vilket gjorde att matchen blev uppskjuten. DIF:s bortastå fick tömmas och spelarna lämnade isen i väntan på att SHL -matchen skulle komma igång. Brynäs vann sedan matchen med 3-2 efter förlängning.

DIF blev anmälda till följd av att det antändes ett flertal blinkbengaler i samband med matchstarten. Nu har Djurgården också fått sitt straff efter pyron i Gavlerinken.

Djurgården straffas med flaggförbud

Under måndagen meddelar Svenska Ishockeyförbundets tävlingsnämnd att Djurgården tilldelas ett förbud av supporterartiklar, så som till exempel flaggor, i samband med lagets sju kommande bortamatcher. Förbudet gäller mellan 12 november och 30 december.

Djurgårdens supportrar kommer nu alltså inte att tillåtas ha några former av flaggor, banderoller eller liknande på bortasektionen under resten av 2026. Avstängningen gäller redan från och med torsdagens bortamatch mot Färjestad och gäller fram till och med att Djurgården återigen spelar borta mot just Brynäs den 30 december.

Via sin hemsida skriver Djurgårdens IF att klubben kommer att överklaga beslutet från Svenska Ishockeyförbundets tävlingsnämnd.