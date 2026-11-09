Cooper Marody kommer missa veckans matcher på grund av en överkroppsskada.

Det har varit en tuff start på säsongen för Linköping HC. Förutom att ha fem spelare skadade under längre tid har klubben även bytt assisterande tränare, då Mattias Zackrisson byttes ut mot Niklas Fogström . Ett poäng skiljer det från HV71 som ligger sist i tabellen.

Nu kommer ännu en smäll för Linköping. I en skadeuppdatering meddelar klubbens fysioterapeut Carolina Koskinen att forwarden Cooper Marody har en överkroppsskada och inte kommer vara tillgänglig under denna veckas matcher.

Marody har tillhört Linköpings offensiva kedja tillsammans med Fredrik Karlström och Brendan Shinnimin. Veckans matcher är mot Rögle BK och Skellefteå AIK, och då får hans kedjekamrater klara sig utan honom.

Två mål och två assister har det blivit för amerikanaren under grundseriens första 14 matcher.

Sami Niku på väg tillbaka för Linköping

Sedan innan har Linköping en skadelista där tre av de ordinarie backarna är skadade. Det är Mikko Kokkonen, Max Martin och Sami Niku. Av dessa är det Niku som är närmast att vara spelklar. Han har en överkroppsskada sedan tidigare som han har rehabiliterat och nu utvärderas han dag för dag. Kokkonen däremot väntar också missa veckans matcher medan Martin blir borta i två till fyra veckor.

På forwardssidan är det två spelare förutom Marady som är skadade. Ludvig Larsson har börjat träna med resten av laget på is igen, men beräknas inte vara tillbaka i spel förrän i början av december. Samu Tuomaala beräknas samtidigt också vara borta till årskiftet.