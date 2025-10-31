Västerås stod för en rejäl rivstart och släppte sedan aldrig greppet om matchen.

På fredagen bärgade man sin fjärde raka seger – på bortais mot MoDo med 3–1 på tavlan.

Det var MoDos första hemmaförlust för säsongen.

– Skillnaden är att de har ett lag som verkligen vill offra sig, det saknas hos oss, säger MoDos Sebastian Ohlsson i TV4.

MoDo förlorade för första gången på hemmais. Foto: Bildbyrån

MoDo fick en oerhört tung start på hemmamatchen på fredagen mot Västerås IK. Bortalaget, som kom med tre raka segrar till Örnsköldsvik, gjorde två snabba mål inom tre minuter av att pucken släpptes.

Niclas Lundgren och Konstantin Komarek gjorde varsitt mål på matchens tre första skott. Tvåan kom efter ett sämre ingripande från Adam Werner i MoDos mål.

– Ett olyckligt ingripande av Adam Werner, konstaterar kommentatorn i TV4.

Tappar i toppskiktet

MoDo skulle reducera mot slutet av matchen genom Sebastian Ohlsson. men då lyckades Carl Jakobsson svara bara en och en halv minut senare. Oscar Lawner fick också in ett 1–4 mål. Därmed tog Västerås sin fjärde raka seger, medan MoDo förlorade för första gången sedan förlusten mot Björklöven för två veckor sedan.

Just Björklöven tog tre komfortabla poäng mot Troja på fredagen efter segern med 4–1. Nu är det fem poäng som skiljer MoDo från topplaceringen där Björklöven ligger just nu.