MoDos besked: Sänker budgeten – efter fiaskot

MoDo Hockey var laget som skulle knipa SHL-platsen, så lät det inför säsongen.

Favoriterna hade en ojämn säsong och blev utslagna av BIK Karlskoga i semifinalserien.

Nu börjar lagbygget snickras ihop – med en lägre budget.

– Du har en övertro på pengar, säger klubbens sportchef Johan Widebro till Örnsköldsviks Allehanda.

Johan Widebro om MoDos budget

Foto: Bildbyrån

Inför säsongen tänkte många att MoDo Hockey var laget som skulle ta steget upp till SHL. Tunga namn som Tyler Kelleher, Gerry Fitzgerald och Emil Larsson värvades in och blev en del av truppen som ansågs vara favoriter.

Jättefavoriterna tragglade sig igenom grundserien och tog sig inte längre än till semifinal – där BIK Karlskoga drog det längsta strået och gick segrande ur den sjunde avgörande matchen. Ligans dyraste trupp var därmed utslagna. Nu är lagbygget igång på nytt och MoDo har Hockeyallsvenskans mest välfyllda plånbok, trots det ser det ut som att klubben sänker budgeten.

– Du har en övertro på pengar. Pengar löser inte alla problem. Det stämmer att ingen i allsvenskan har lika bra ekonomi som vi. Och vi ska fortsätta vara långsiktigt starka, säger Johan Widebro, MoDos sportchef, till Örnsköldsviks Allehanda.

”Jag känner ingen stress”

Även om det blir en minskning i budgeten menar sportchefen att man kommer att fortsätta sikta mot SHL.

– Att vi ska se över helheten när det gäller intäkter och kostnader på totalen. Helt klart är att vi fortsättningsvis kommer att satsa på laget, vi ska ge oss själva chansen varje år. Över tid ska vi vara ett topplag i serien, och målet där borta är SHL.

Widebro tvekar inte på att MoDo har en bra stomme att utgå från. Han menar att föreningen är duktig på att fostra duktiga hockeyspelare.

– Över tid ska vi vara där uppe, så länge vi är i allsvenskan. Om man går upp… det är i så fall summan av en massa bra beslut. Jag känner ingen stress – vi har något bra att bygga på.

Source: MoDo Hockey @ Elite Prospects