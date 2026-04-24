Morten Madsen är klar för MoDo som assisterande tränare. 39-åringen hämtas in från värsta rivalen Timrå.

Morten Madsen tränar MoDo kommande säsong.

Som spelare gjorde Morten Madsen fyra säsonger i MoDo och Elitserien. Sedan han la av spelarkarriären har han verkat som assisterande tränare i Timrå, där han även avslutade spelarkarriären. Totalt har det blivit åtta raka säsonger i Medelpad, där han agerat som assisterande tränare i SHL-laget de senaste åren.

Tidigt efter att säsongen tog slut stod det klart att det inte skulle bli någon fortsättning mellan parterna. Nu har han också hittat ett nytt jobb. Det blir nu en flytt norrut till Örnsköldsvik och Timrås stora rival MoDo. Där kommer dansken att vara assisterande tränare till Mikael Karlberg.

— Jag är stolt över att få möjligheten att komma tillbaka till ett ställe där jag kanske hade mina bästa år som spelare. Nu är det i en annan roll, men jag är ju fullt medveten om vad som krävs för att representera MoDo. Tillsammans med alla runt omkring ser jag fram emot att göra det absolut bästa för MoDo och för stan, säger han i ett pressmeddelande.

Morten Madsen har även varit assisterande tränare i Danmarks herrlandslag. För ett år sedan var han med och tog laget till en sensationell fjärdeplats i hockey-VM. Det efter att ha slagit ut ett stjärnspäckat Kanada i kvartsfinalen. Kontraktet med MoDo är nu skrivet över två säsonger.

