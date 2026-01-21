I fredags förlorar MoDo med 3-0 mot Troja-Ljungby.

Nu åker MoDo på en ny tung förlust – den här gången med 3-1 mot Östersund.

– Det är en stor besvikelse, vi ger bort den här matchen, säger tränaren Fredrik Andersson till TV4.

Fredrik Andersson och MoDo åkte på ännu en förlust på bortaplan. Foto: Bildbyrån

MoDo har det fortsatt tufft på bortaplan. I sina två senaste bortamatcher mot Oskarshamn och MoDo har det blivit två raka 3-0-förluster för topplaget. Under onsdagskvällen hade Ö-vikslaget rest till Jämtland för en bortamatch mot Östersund i jakten på att bryta bortatrenden.

Det blev en stark inledning på matchen för MoDo Hockey som var det bättre laget i första perioden och också tog ledningen genom trotjänaren Sebastian Ohlsson. Men bortalaget kunde inte behålla sitt momentum utan tappade i mittperioden. MoDo slarvade direkt efter nedsläpp och gav bort pucken till Samuel Solem som sköt 1-1 efter endast 13 sekunders spel. Sedan växte Östersund också in i matchen.

I slutet av andra perioden fick Östersund också spela powerplay och då kom även ledningsmålet. Linus Videll skickade in 2-1 bakom målvakten Adam Werner och Östersund hade ledningen inför tredje perioden.

– Det är slarvigt, tycker jag. Vi blir lite långsamma och sprätter med puckarna. Vi har backar som ”pinchar” i tid och otid och tappar trean, då blir det mycket fram och tillbaka. Det får vi rätta till, säger Emil Larsson till TV4 och han hade inte heller någon förklaring till varför MoDo kunde tappa så:

– Jag har inget bra svar på varför det blir så, om jag visste det hade det nog inte sett ut så.

Frustrerat i MoDo efter förlusten: ”Får aldrig igång spelet”

MoDo inledde sedan en jakt för att kvittera i tredje perioden. Bortalaget tog över matchbilden helt och hållet och sköljde över Östersund, men målvakten Daniel Rosengren stod för en stark insats och räddar 33 av 34 skott för att se till att Östersund kan vinna matchen. Slutresultatet blev 3-1 till hemmalaget efter ett sent mål i tom kasse.

– Det är en stor besvikelse naturligtvis. Vi kommer hit för att ta tre poäng och vi får den starten på matchen som vi vill ha. Tyvärr ger vi ju sedan bort matchen i andra perioden, säger MoDo-tränaren Fredrik Andersson till TV4 och fortsätter:

– Vi spelar med övermod. Vi spelar på små marginaler och ger bort puckar på fel ställen. De skapar ju sina chanser utifrån att vi ger dem pucken och det är klart att då vinner man inga hockeymatcher.

MoDo har nu tre raka förluster på bortaplan. Fredrik Andersson erkänner då att det blir frustrerat i laget när spelet aldrig släpper för MoDo, som förväntas slåss om SHL-platsen.

– Det är klart att det blir en frustration. Vi får aldrig igång något spel för Östersund är mycket mer intensiva och sätter en hög forecheck som vi inte kommer ur. Jag tycker att vi hanterar det på ett väldigt dåligt sätt i andra perioden. Vi skapar några chanser här i tredje men vi tar inte vara på dem, säger Andersson.

MoDo ligger just nu fyra i HockeyAllsvenskan och har hela 17 poäng upp till serieledande Björklöven.

Östersund – MoDo 3–1 (0-1,2-0,1-0)

Östersund: Samuel Solem, Linus Videll, Alexander Anderberg.

MoDo: Sebastian Ohlsson.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects