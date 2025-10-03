18-åringens galna stim fortsätter – slog till igen

Modo Hockey-seger med 3–1 mot Vimmerby

Modo Hockeys femte seger på de senaste sex matcherna

Emil Larsson matchvinnare för Modo Hockey

Hemmalaget Modo Hockey segrade i Hägglunds Arena mot Vimmerby i hockeyallsvenskan. 3–1 (0–0, 2–1, 1–0) slutade matchen på fredagen.

Segern var Modo Hockeys femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Modo Hockey–Vimmerby – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Efter 2.05 i andra perioden gjorde Vimmerby 0–1 genom Marcus Limpar Lantz.

Emil Larsson och Viktor Persson gjorde att Modo Hockey vände till underläget till ledning med 2–1. 6.41 in i tredje perioden slog Milton Gästrin till på pass av Jesper Olofsson och Elton Hermansson och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen. Målet var Milton Gästrins femte i hockeyallsvenskan.

Onsdag 8 oktober 19.00 möter Modo Hockey Västerås borta i ABB Arena Nord medan Vimmerby spelar hemma mot Björklöven.

Modo Hockey–Vimmerby 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Andra perioden: 0–1 (22.05) Marcus Limpar Lantz (Johan Mörnsjö), 1–1 (23.55) Viktor Persson (Kyle Topping, Tyler Kelleher), 2–1 (28.58) Emil Larsson (Kyle Topping).

Tredje perioden: 3–1 (46.41) Milton Gästrin (Jesper Olofsson, Elton Hermansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 4-0-1

Vimmerby: 1-1-3

Nästa match:

Modo Hockey: Västerås IK, borta, 8 oktober

Vimmerby: IF Björklöven, hemma, 8 oktober