18-åringens galna stim fortsätter – slog till igen
Följ HockeySverige på
Google news
- Modo Hockey-seger med 3–1 mot Vimmerby
- Modo Hockeys femte seger på de senaste sex matcherna
- Emil Larsson matchvinnare för Modo Hockey
Hemmalaget Modo Hockey segrade i Hägglunds Arena mot Vimmerby i hockeyallsvenskan. 3–1 (0–0, 2–1, 1–0) slutade matchen på fredagen.
Segern var Modo Hockeys femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.
Modo Hockey–Vimmerby – mål för mål
Den första perioden slutade 0–0. Efter 2.05 i andra perioden gjorde Vimmerby 0–1 genom Marcus Limpar Lantz.
Emil Larsson och Viktor Persson gjorde att Modo Hockey vände till underläget till ledning med 2–1. 6.41 in i tredje perioden slog Milton Gästrin till på pass av Jesper Olofsson och Elton Hermansson och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen. Målet var Milton Gästrins femte i hockeyallsvenskan.
Onsdag 8 oktober 19.00 möter Modo Hockey Västerås borta i ABB Arena Nord medan Vimmerby spelar hemma mot Björklöven.
Modo Hockey–Vimmerby 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)
Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena
Andra perioden: 0–1 (22.05) Marcus Limpar Lantz (Johan Mörnsjö), 1–1 (23.55) Viktor Persson (Kyle Topping, Tyler Kelleher), 2–1 (28.58) Emil Larsson (Kyle Topping).
Tredje perioden: 3–1 (46.41) Milton Gästrin (Jesper Olofsson, Elton Hermansson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Modo Hockey: 4-0-1
Vimmerby: 1-1-3
Nästa match:
Modo Hockey: Västerås IK, borta, 8 oktober
Vimmerby: IF Björklöven, hemma, 8 oktober
Den här artikeln handlar om: