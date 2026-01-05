MoDo börjar komma igång – vinner igen

Modo Hockey-seger med 6–3 mot Mora

Modo Hockeys femte seger på de senaste sex matcherna

Måns Carlsson gjorde två mål för Modo Hockey

Sex raka segrar hade Modo Hockey mot just Mora i hockeyallsvenskan inför måndagens match. Och på måndagen segrade Modo Hockey på nytt – den här gången med 6–3 (2–1, 1–2, 3–0) borta i Wibe Arena.

Segern var Modo Hockeys femte på de senaste sex matcherna.

Emil Larsson bakom Modo Hockeys seger

Modo Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Måns Carlsson.

Mora kvitterade till 1–1 genom Filip Björkman med 3.28 kvar att spela.

Modo Hockey tog ledningen på nytt genom Tyler Kelleher efter 17.06 i matchen.

Efter 4.28 i andra perioden gjorde Modo Hockey 1–3 genom Elton Hermansson.

Mora reducerade och kvitterade till 3–3 genom Filip Björkman och Martin Fransson.

Modo Hockey spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–6 genom mål av Emil Larsson, Måns Carlsson och Jacob Bengtsson och avgjorde matchen.

Modo Hockeys Emil Larsson stod för tre poäng, varav ett mål.

Nästa motstånd för Mora är Nybro. Modo Hockey tar sig an Vimmerby borta. Båda matcherna spelas onsdag 7 januari 19.00.

Mora–Modo Hockey 3–6 (1–2, 2–1, 0–3)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (5.07) Måns Carlsson (Victor Berglund, Gerry Fitzgerald), 1–1 (16.32) Filip Björkman, 1–2 (17.06) Tyler Kelleher (Emil Larsson).

Andra perioden: 1–3 (24.28) Elton Hermansson (Emil Larsson, David Rundblad), 2–3 (25.18) Filip Björkman (Tim Thomsson, Brayden Tracey), 3–3 (34.26) Martin Fransson (Brayden Tracey, Tim Thomsson).

Tredje perioden: 3–4 (41.11) Emil Larsson (Elton Hermansson, Gerry Fitzgerald), 3–5 (56.52) Måns Carlsson (Jesper Olofsson, Victor Berglund), 3–6 (58.16) Jacob Bengtsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-1-1

Modo Hockey: 4-0-1

Nästa match:

Mora: Nybro Vikings IF, borta, 7 januari 19.00

Modo Hockey: Vimmerby HC, borta, 7 januari 19.00