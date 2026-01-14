Ny smäll för AIK – nollade igen

Seger för Modo Hockey med 2–0 mot AIK

Modo Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emil Larsson avgjorde för Modo Hockey

AIK har varit lite av ett drömmotstånd för Modo Hockey. På onsdagen tog Modo Hockey ännu en seger hemma mot AIK. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 2–0 (0–0, 1–0, 1–0). Det var Modo Hockeys femte raka seger mot just AIK.

Segern var Modo Hockeys fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Troja-Ljungby nästa för Modo Hockey

Den första perioden slutade 0–0.

15.35 in i andra perioden gjorde Modo Hockey 1–0 genom Emil Larsson på pass av Elton Hermansson och David Rundblad.

7.00 in i tredje perioden slog Kyle Topping till och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0. AIK har nu blivit nollade i två raka matcher efter 0-6 mot Karlskoga senast och 0-2 mot MoDo i kväll.

Resultatet innebär att Modo Hockey ligger kvar på fjärde plats och AIK på femte plats i tabellen.

Fredag 16 januari 19.00 möter Modo Hockey Troja-Ljungby borta i SP Arena medan AIK spelar hemma mot Kalmar.

Modo Hockey–AIK 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Andra perioden: 1–0 (35.35) Emil Larsson (Elton Hermansson, David Rundblad).

Tredje perioden: 2–0 (47.00) Kyle Topping.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 4-0-1

AIK: 2-1-2

Nästa match:

Modo Hockey: IF Troja-Ljungby, borta, 16 januari 19.00

AIK: Kalmar HC, hemma, 16 januari 19.00