Modo Hockey avgjorde i tredje perioden – vann mot Östersunds IK

Modo Hockey vann med 2–1 mot Östersunds IK

David Rundblad matchvinnare för Modo Hockey

Femte raka nederlaget för Östersunds IK

Modo Hockey vann matchen hemma mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Modo Hockey fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (0–1, 1–0, 1–0).

Modo Hockey–Östersunds IK – mål för mål

Oskar Wahlberg gjorde 1–0 till Östersunds IK efter 14.45 assisterad av Oliver Kandergård och Anton Klint.

Efter 12.46 i andra perioden nätade August Berg framspelad av Oscar Pettersson och Milton Gästrin och kvitterade för Modo Hockey.

Laget tog ledningen redan efter efter 3.54 i tredje perioden genom David Rundblad på pass av Carl Mattsson och Jesper Olofsson. Rundblad fullbordade därmed Modo Hockeys vändning.

Nästa motstånd för Modo Hockey är Nybro. Östersunds IK tar sig an Vimmerby borta. Båda matcherna spelas onsdag 25 februari 19.00.

Modo Hockey–Östersunds IK 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (14.45) Oskar Wahlberg (Oliver Kandergård, Anton Klint).

Andra perioden: 1–1 (32.46) August Berg (Oscar Pettersson, Milton Gästrin).

Tredje perioden: 2–1 (43.54) David Rundblad (Carl Mattsson, Jesper Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-0-2

Östersunds IK: 0-1-4

Nästa match:

Modo Hockey: Nybro Vikings IF, hemma, 25 februari 19.00

Östersunds IK: Vimmerby HC, borta, 25 februari 19.00