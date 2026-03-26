MoDo Hockey går vidare till semifinal i det allsvenska slutspelet.

Det blir 5-0 i kväll och MoDo slår ut AIK med 4-2 i matcher.

AIK:s säsong tar slut, förlorar i kvartsfinalen mot MoDo. Foto: Bildbyrån (Montage)

AIK var rejält illa ute i kvartsfinalen mot MoDo och låg under med 3-0 i matcher. Efter att ha vunnit två raka matcher med 6-2 hade AIK däremot reducerat till 3-2 och vid seger i kväll hade de kvitterat till 3-3 i matcher. Men AIK:s jakt på att göra ”det omöjliga” tar nu slut.

MoDo kom ut och var det bättre laget i den sjätte kvartsfinalen på Hovet. Bortalaget hade riktigt bra kontroll på tillställningen och tog även ledningen. Backen Viktor Persson stack upp och satte 0-1 i matchen för MoDo. Bara drygt en och en halv minut senare kunde MoDo även utöka till 0-2. Tyler Kelleher stod för en läcker assist till Jesper Olofsson som kom helt fri mot AIK-målvakten Jonas Gunnarsson och sköt sitt första mål i slutspelet.

TV4:s experter var då kritiska mot AIK:s inställning och fokus i kvällens match.

− Jag trodde att AIK skulle komma ut och spela mycket hårdare. AIK måste spela i nuet, man kan inte drömma om vad som händer en match bort eller en period bort och hoppas och tro att man ska vända på det här. De måste in i skiten, göra jobbet och vara lite mer aktiva, säger expertkommentatorn Per Svartvadet.

− Alla pratar om en eventuell sjunde och avgörande match, det förutsätter ju att man vinner den här. Jag tycker inte riktigt att man är här och nu, säger studioexperten Fredrik Söderström.

Jakob Hellsten håller nollan − MoDo klara för semifinal

I den andra perioden lyfte AIK sedan upp sitt spel och skapade flera chanser men MoDo-målvakten Jakob Hellsten, som gör sin första start i slutspelet, stoppade allt och såg till att MoDos ledning höll sig in i den tredje perioden. Väl där kunde MoDo också stänga matchen definitivt. Jesper Olofsson agerade framspelare den här gången när Milton Gästrin satte 3-0 för bortalaget och såg till att säkra segern.

Slutresultatet blev sedan 5-0 till MoDo sedan Kyle Topping gjort mål och den förre AIK-spelaren Gerry Fitzgerald fastställt slutresultatet med ett mål i tom kasse.

MoDo är därmed klara för semifinal i HockeyAllsvenskans slutspel. Där kommer de att ställas mot antingen Björklöven eller Karlskoga, beroende på vilka som går vidare i kvartsfinalen mellan Kalmar och Södertälje.

AIK − MoDo 0−5 (0-2,0-0,0-3)

AIK: −

MoDo: Viktor Persson, Jesper Olofsson, Milton Gästrin, Kyle Topping, Gerry Fitzgerald.

MoDo går vidare till semifinal med 4-2 i matcher.

