Experterna överens: ”Modoröv i ansiktet”

MoDo-publiken ilsknade rejält när Milton Gästrin fick ett mål bortdömt tidigt mot Björklöven. Experterna var dock överens om att domarna tagit rätt beslut.

– Det är ganska glasklart egentligen. Det finns stöd i regelboken, säger TV4:s Adam Johansson från studion.

Milton Gästrin får sitt mål bortdömt mot Björklöven. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

När MoDo klev in i första periodpaus i fredagens toppmöte med Björklöven var det utan 1–0 på tavlan. Detta trots att man hade en puck inne i mål.

Efter att hemmapubliken i Örnsköldsvik protesterat ordentligt vid domarnas beslut var även unge målskytten, Milton Gästrin, tydlig med sin egna åsikt i TV4.

– Ja… jag får väl lita på att domaren gör rätt, men min egna åsikt är att skottet kommer, returen studsar ut… även om jag inte skulle ha varit en centimeter i målgården, om jag nu är det, så skulle det ändå blivit mål tio av tio gånger. Det är väldigt tråkigt att sådana där grejer ska påverka. Om det är en centimeter hit eller dit. Personligen kan jag tycka att det skulle varit mål, säger han.

Experterna: ”Det finns stöd i regelboken”

Men vad säger då experterna? Jo, i TV4-studion var både Fredrik Söderström och Adam Johansson överens om att domarna tagit rätt beslut enligt regelboken.

– Det är fullt rimligt att han är det (irriterad), men sett till hur reglerna ser ut… för att citera Per Svartvadet ”Modoröv” är i ansiktet på målvakt och då stör han i momentet. Förhållningen till reglerna är glasklara, sen kan man tycka något om det, säger Söderström.

– Det är ganska glasklart egentligen. Det finns stöd i regelboken. Står du i den blåa färgen, träffar du målvakten, som Milton Gästrin gör med sin byxa, så ska det dömas bort. Det är ett solklart bortdömt mål, fortsätter Johansson.

MoDo vann skotten med 10–8 under första 20, men 0–0 visades fortsatt på jumbotronen. I andra gick istället bortalaget ifrån till 1–0.

– Björklöven dominerar den andra perioden. Jag är lite förvånad faktiskt att MoDo uppträder så blekt i en sådan här match i den andra perioden, säger TV4:s Per Svartvadet efter 40 spelade minuter.