Osäker framtid för SHL-lånet: "Ingen aning"

Anton Lundmarks framtid i MoDo är oklar.

Ett skadedrabbat MoDo Hockey fick sportchef Henrik Gradin att agera genom ett lån från Timrå IK. Det var forwarden Anton Lundmark som anslöt i bortamatchen mot Nybro Vikings IF och som nu har spelat tre matcher för klubben.

Men hur länge Lundmark stannar i MoDo är oklart, berättar han för ÖA.

– Jag har faktiskt ingen aning om jag ska vara ärlig. Jag har lite kontakt med Timrå men inte jättemycket. De har ju matcher som de fokuserar på precis som jag. Det blir ju också lite att man går om varandra när vi spelar på olika dagar, säger han.

"Match för match"

Från början var lånet av Lundmark tänkt under föregående vecka när MoDo spelade mot Nybro, Vimmerby HC och Visby/Roma. Får Gradin bestämma spelar Lundmark kvar i MoDo och är med i laguppställningen även på onsdag mot Södertälje SK.

– Det är egentligen match för match nu. Vi var lovade hela förra veckan och det är mest troligt att han är med på onsdag om ingenting händer. Vi har honom gärna kvar så länge som möjligt, men vi vet inget säkert, säger han.

Eftersom det är Timrås spelare är de också de som bestämmer när Lundmark ska kallas tillbaka.

– Det är ju någonting som regleras mellan klubbarna och honom naturligtvis. Men just här och nu ligger den bollen hos Timrå. De betalar ju lönen eftersom att det är deras spelare, säger Gradin.

Bröt NHL-kontrakt

Efter sin första säsong i SHL med Timrå och landslagsspel skrev Lundmark på ett NHL-kontrakt med Florida Panthers. Förra säsongen startades i farmarlaget Charlotte Checkers men efter nio matcher valde 25-åringen att vända tillbaka till Timrå. Innan det blommade han ut i HockeyAllsvenskan och Tingsryds AIF.

Gradin har tidigare gått ut och sagt att MoDos forward Troy Bourke är tillbaka från sin skada och spelklar till matchen mot Södertälje imorgon. Det återstår att se om även Lundmark är med i truppen.