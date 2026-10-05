Troy Bourke är spelklar till på onsdag mot Södertälje.

Sportchef Henrik Gradin har tidigare berättat hur skadeläget är i MoDo Hockey. Då förklarade han att forwarden Troy Bourke förhoppningsvis var tillbaka i mötet med Södertälje SK på onsdag.

Nu bekräftar han för ÖA att den 32-åriga forwarden är spelklar och räknar med att han spelar på onsdag.

– Det är jag helt övertygad om. Utan att det är helt bestämt så räknar vi med att han spelar på onsdag, säger Gradin.

Därför missade Troy Bourke träningen

Trots att Bourke är spelklar var han inte med på isen under måndagens träning. Detta beror på en läkartid som var bokad förra veckan men som blev flyttad och krockade med träningstiden.

– Det har ingenting med skadan att göra utan han hade en undersökning och oturligt nog låg tiden för läkarundersökningen mitt under träningen, säger Gradin.

Har missat fyra matcher med MoDo Hockey

Troy Bourke hann spela tre matcher för MoDo innan han blev skadad men har sedan missat fyra raka matcher. Då spelade han två matcher tillsammans med Emil Larsson och Elton Hermansson samt en match där Hermansson byttes ut mot Jackson Jutting. Bourke gick dock poänglös från alla sina tre matcher i MoDo-tröjan innan skadan.

Sedan dess har Gradin lånat in Anton Lundmark och det återstår att se vilken formation Bourke kommer spela med.

Innan flytten till MoDo har Troy Bourke spelat fyra säsonger i österrikiska EC Salzburg där han var med och blev ICEHL-mästare tre år i rad 2023, 2024 och 2025. Han har även gjort en säsong i Finland samt två år i Tyskland samt spelat i AHL och ECHL innan övergången till HockeyAllsvenskan i Sverige.