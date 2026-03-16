Här fångas ordbråket i TV: ”Håll käften”

Det blev heta känslor direkt i kvartsfinalen mellan MoDo och AIK. I TV4 fångades då en rejäl pik från Daniel Muzito Bagenda.

– Han tar bara benen på honom, så håll käften, skrek stjärnan till 18-årige Elton Hermansson under 3–4-förlusten.

AIK:s Daniel Muzito Bagenda i ordbråk med MoDo-spelarna. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage)

Det var sent i måndagens match som känslorna bubblade över i både MoDo och AIK.

Jesper Emanuelsson hade fått en tackling av David Rundblad, i mittzonen, och skriken tog snabbt vid från bortabänken. Domaren höjde sin arm, men endast två minuter delades ut. Samtidigt plockade TV4 upp det ordbråk som följde mellan båsen.

Elton Hermansson, 18 år, protesterade mot utvisningen, och AIK:s Daniel Muzito Bagenda sa ifrån.

– Elton, ge fan. Den där är feg. Han tar bara benen på honom, så håll käften. Håll käften, du är en jävla ”julle” (junior), så börja inte snacka. Börja inte snacka, skriver han mot talangen.

Experten: ”Rundblad kommer lite sent in”

AIK kunde inte förvalta powerplay-spelet, och matchen, den första i kvartsfinalserien, gick till förlängning med 3–3 på tavlan.

– Rundblad ska stå upp, men kommer lite sent in i den situationen. Det är kanske tur det så att han inte smäller på just när Emanuelsson vänder upp, säger TV4:s Per Svartvadet om tacklingen från Rundblad.

Väl i förlängningen var det MoDo som avgjorde. Målet kom knappt fem minuter in från Emil Larsson och plötsligt var ställningen 1–0 i matcher. Tyler Kelleher hade gjort två av MoDos mål tidigare, och Linus Andersson hade stått för en viktig 2–2-kvittering. Ljungman, gånger två, och Simon Åkerström blev AIK:s målskyttar.