Klart: Bryter med ännu en import

Södertälje bryter med ännu en importspelare.

Via sin hemsida meddelar den allsvenska krisklubben att Mitch Lewandowski lämnar.

Mitch Lewandowski blir nästa spelare att lämna Södertälje.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Det blev bara elva matcher för Mitch Lewandowski i Södertälje.

Klubben meddelar via sin hemsida att parterna går skilda vägar.

”Mitch Lewandowski lämnar SSK. Vi tackar Mitch för tiden i SSK och önskar honom lycka till med sin fortsatta karriär”, skriver klubben i ett kort uttalande på sin sajt.

Blir femte spelaren som lämnar SSK

Lewandowski blir den femte spelaren att bryta sitt kontrakt med Södertälje den här säsongen, varav den fjärde importspelaren. Sedan tidigare har klubben gått skilda vägar med Cole Fonstad, Andrew Nielsen och Brett Stapley. SSK har även gått skilda vägar med Elias Lindgren under säsongen.

Den 27-årige amerikanen har redan gjort klart med en ny klubb, då ECHL-laget Toledo Walleye redan under gårdagen meddelade att Lewandowski är klar för en återkomst till klubben. Forwarden spenderade de två föregående säsongerna i ECHL-klubben, där han stod för totalt 115 poäng (42+73) på 115 matcher för Toledo.

I Södertälje blev det tre poäng (1+2) på elva matcher för Lewandowski.

